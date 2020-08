‘ചെകുത്താന്റെ മുഖാവരണം അണിഞ്ഞ ഭീരു’: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീചനായ കുറ്റവാളി

കലിഫോർണിയ ∙ ‘ചെകുത്താന്റെ മുഖാവരണം അണിഞ്ഞ ഭീരുവെന്ന് കാലം നിങ്ങളെ മുദ്രകുത്തും. നിങ്ങൾ കൊന്നു തള്ളിയ നിരവധിയാളുകളുടെ ശാപം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നികൃഷ്ടനും ഹൃദയമില്ലാത്തവനുമാണ്. ഈ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ ചെകുത്താനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാവൽ’– ക്രിസ് പെദ്രത്തിക്ക് വികാരം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭീതി പരത്തിയ പരമ്പരക്കൊലയാളി ഗോൾഡൻ സ്റ്റേറ്റ് കില്ലർ എന്ന ജോസഫ് ജയിംസ് ഡിആഞ്ചലോയുടെ വിചാരണ വേള സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് നിരവധി നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കായിരുന്നു.ജോസഫ് ജയിംസ് ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുമ്പോൾ 15 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പെദ്രത്തിയുടെ പ്രായം.

പാട്രിസിയ മുർഫി എന്ന 29 കാരിയെ 1976 ൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കൺമുന്നിൽ വച്ചാണ് ജയിംസ് ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. മുർഫിയുടെ പ്രസ്താവന മകൾ പാറ്റി കോസ്ഫറാണ് കോടതിയിൽ വായിച്ചത്. യാതൊരു മനഃസാക്ഷിയുമല്ലാത്ത നികൃഷ്ട ജീവിയെന്നായിരുന്നു മുർഫി ജയിംസിനെ തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജോസഫ് ജയിംസിന് പരാമവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നും അയാളുടെ ജീവിതം ജയിലിൽ തന്നെ അവസാനിക്കണമെന്നും മുർഫി പറയുന്നു.

13 കൊലപാതകങ്ങൾ, 50 ബലാത്സംഗങ്ങൾ, 120 കവർച്ചകൾ. എല്ലാം ചെയ്തത് താൻ തന്നെയാണെന്ന് ജോസഫ് ജയിംസ് കോടതിയിൽ കൂസലില്ലാതെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചു. ഓരോ കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്ന വാചകങ്ങൾ പിന്നീട് ‘ഐ വിൽ ബി ഗോൺ ഇൻ ദ് ഡാർക്ക്, എന്ന വിഖ്യാത പുസ്തകമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

വിചാരണ കേൾക്കാൻ നിരവധിയാളുകളാണ് കോടതിയിൽ എത്തിയത്. ഭൂരിഭാഗം പേരും ജയിംസ് ഉപദ്രവിച്ചവരോ അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ ആയിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊലീസ് ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും ജയിംസിന്റെ ഡിഎൻഎയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യമാണ് ജെയിംസിന് തന്നെ കുരുക്കായത്. തനിച്ചു താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിരുന്നു ജെയിംസിന്റെ ഇരകൾ.

കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസറായിരുന്നു ജയിംസ്. 1973 ൽ പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യ കൊലപാതകം. പിന്നീട് കൊലപാതക പരമ്പര തന്നെ നടന്നു. കൊടുംകുറ്റവാളിയ്ക്കായി പൊലീസ് വലവിരിച്ചുവെങ്കിലും ജയിംസിനെ പിടികൂടാനായില്ല. 1979 ൽ ചുറ്റികയും നായകളെ അകറ്റാനുള്ള സാമഗ്രികളും ഒരു കടയിൽനിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതിനു പിടിയിലായതോടെയാണ് ജെയിംസ് എന്ന കുറ്റവാളിയെ ലോകം അറിയുന്നത്. ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടതോടെ ജെയിംസിലെ ക്രിമിനൽ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രനായി.

യുഎസിനെ വിറപ്പിച്ച കൊടുംകുറ്റവാളി നാലു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം 2018 ലാണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. 72 ാം വയസ്സില്‍ പിടികൂടുമ്പോള്‍ തീര്‍ത്തും അവശനായിരുന്നു പ്രതി. കൊലപാതകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലെന്നാണ് ജയിംസ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.

English Summary: "The Boogeyman Is Gone": US "Golden State Killer" Victims Speak Out