പെട്ടിമുടിയിൽ തിരച്ചിലിന് റഡാർ; കണ്ടെത്താനുള്ളത് 9 പേരെ കൂടി

മൂന്നാര്‍∙ പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തില്‍ മണ്ണിലമർന്നവരെ തിരയാൻ റഡാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. ആറ് മീറ്റര്‍ ആഴത്തില്‍ വരെ സിഗ്നലെത്തിക്കുന്ന റഡാറുകളാണ് തിരച്ചിലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 3 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൂടി കണ്ടെടുത്തതോടെ ആകെ മരണം 61 ആയി. ഇനി 9 പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. 13 ദിവസമായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. വലിയ തോതില്‍ മണ്ണ് വന്നടിഞ്ഞ പെട്ടിമുടിയാറിലെ ഗ്രേവൽ ബാങ്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ തിരച്ചില്‍.



കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡിനെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചില്‍ താൽകാലികമായി നിര്‍ത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയാണെങ്കില്‍ ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും തിരച്ചിലില്‍ സജീവമാകും. എന്‍ഡിആര്‍എഫ്, ഫയര്‍ഫോഴ്സ്, പൊലീസ്, വനം വകുപ്പ് സേനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ സഹായവും തിരച്ചില്‍ സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

