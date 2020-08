'ആദ്യം എന്നെ ആക്രമിച്ചു; പിന്നെ അമ്മയെ കത്രിക കൊണ്ട് കുത്തി’: വെളിപ്പെടുത്തൽ

തിരുവല്ല∙ നിരണം കൊമ്പങ്കേരിയിൽ ഭർതൃമാതാവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന മരുമകളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ മറ്റ് ദുരൂഹതകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.ജി സൈമൺ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. അമ്മയെ കുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ലിൻസി തന്നെയും ആക്രമിച്ചതായി മകൻ ബിജിയും പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ് നിരണം കൊമ്പങ്കേരി പ്ലാംപറമ്പിൽ കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരുമകൾ ലിൻസി കത്രിക കൊണ്ട് കുത്തുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വച്ചു തന്നെ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ മരിച്ചു. മകൻ ബിജിയുടെ ഭാര്യയാണ് ലിൻസി. ആദ്യ ഭാര്യയുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ലിൻസിയെ ബിജി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്.



തിങ്കൾ വൈകിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മടങ്ങിവരും വഴി ഓട്ടോയിൽ വച്ച് ഭർത്താവ് ബിജിയുമായി ലിൻസി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴും തർക്കം തുടർന്നു.ബിജിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയെ ലിൻസി കുത്തിയത്. പത്തനംതിട്ട എസ് പി കെ ജി സൈമൺ ഇന്നലെ രാവിലെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയൊന്നുമില്ലെന്ന് എസ്പി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു



ലിൻസി പതിവായി വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്നും അമ്മയെ കുത്തുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെയും ആക്രമിച്ചതായും ഭർത്താവ് ബിജി പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ കൈയ്ക്കും പരുക്കേറ്റു. വീട്ടിൽ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് പരിസരവാസികളും പറഞ്ഞു.പ്രതി ലിൻസിയുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തി.തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ലിൻസിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി.തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി പ്രതിയെ റിമാൻഡ്‌ ചെയ്തു.



English Summary: Woman stabs mother-in-law to death using scissors in thiruvalla