ശശി തരൂരിനെ നീക്കണമെന്ന് ദുബെ; മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞതിനെതിരെ റാത്തോഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ നയം സംബന്ധിച്ച വിവാദം മുറുകുന്നതിനിടെ, ഐടി സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ശശി തരൂരിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി എംപി നിഷികാന്ത് ദുബെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. സമിതിയിലെ തരൂരിന്റെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടെന്നും വിദേശ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുന്നത് പാർലമെന്ററി സ്ഥാപനങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ലെന്നും കത്തിൽ ദുബെ പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തിൽ ദുബെയും തരൂരും നേരത്തെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ചെയർമാനെന്ന നിലയിൽ തനിക്കും പാർലമെന്ററി സമിതിക്കും പാർലമെന്റിനും അപമാനകരമായ പരാമർശങ്ങൾ ദുബെ നടത്തിയതായി സ്പീക്കർക്കു നൽകിയ കത്തിൽ തരൂർ പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ, തരൂരിനും കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെ ദുബെയും അവകാശലംഘന നോട്ടിസ് നൽകി.

ബിജെപി എംപിയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജ്യവർധൻ സിങ് റാത്തോഡും വിഷയത്തിൽ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകി. ആരോപണങ്ങൾ സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞതിനെതിരെയാണു റാത്തോഡിന്റെ നടപടി. ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ വിഷയം സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉന്നയിച്ചത് ശരിയല്ലെന്നും റാത്തോഡ് പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP MPs Want Shashi Tharoor Out As Panel Chief Over Facebook Summons Row