രാജസ്ഥാനിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് വന്നില്ല; 4 എംഎൽഎമാരോടു വിശദീകരണം തേടി ബിജെപി

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ അശോക് ഗെലോട്ട് സർക്കാർ വിശ്വാസവോട്ട് നേടിയപ്പോൾ സഭയില്‍ എത്താതിരുന്ന നാല് എംഎൽഎമാരോടു വിശദീകരണം തേടി ബിജെപി. സഭ സമ്മേളിച്ച 14നു രാവിലെ ഇവർ സഭയിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒന്നിനു വിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി വീണ്ടും കൂടിയപ്പോൾ ഇവര്‍ എത്തിയില്ല.



വിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് എംഎൽഎമാർക്കു പാർട്ടി വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഗോപിചന്ദ് മീന, കൈലാസ് മീണ, ഹരേന്ദ്ര നിനാമ, ഗൗതം ലാൽ മീണ എന്നിവരാണ് സഭയിൽ എത്താതിരുന്നത്. ജയ്പുരില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇവരിൽനിന്നു വിശദീകരണം തേടി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാബ് ചന്ദ് കട്ടാരിയ, പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് പൂനിയ എന്നിവർ എംഎൽഎമാരുമായി സംസാരിച്ചു.

വിശ്വാസ പ്രമേയം ശബ്ദ വോട്ടോടെ സഭ പാസാക്കുകയായിരുന്നു. 72 എംഎൽഎമാരുള്ള ബിജെപി വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ വൻ നാണക്കേടിന് ഇവരുടെ അസാന്നിധ്യം കാരണമാകുമായിരുന്നു. എംഎൽഎമാരിൽനിന്നു വിശദീകരണം ലഭിച്ചെന്നും ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിച്ച ശേഷം നടപടി എടുക്കുമെന്നും കട്ടാരിയ പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP seeks explanation from four MLAs absent during trust vote in Rajasthan assembly