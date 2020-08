ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്നിലൊന്ന് പേര്‍ക്കും കോവിഡ് രോഗബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ ശരീരത്തില്‍ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തല്‍. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം സെറോളജിക്കൽ സർവേ അഥവാ സിറോ സർവേയിലാണ് ഇതു വ്യക്തമായത്.

ഡൽഹി നിവാസികളിലെ 29.1 ശതമാനം ആളുകളിലും കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ആന്റി ബോഡിയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി ജില്ലയിൽനിന്നുള്ളവരാണ്.

ഈ മാസം ആദ്യവും ഡൽഹിയിൽ സിറോ സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 23.48 ശതമാനവും കോവിഡ് ബാധിതരായെന്ന് ഇതിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലെ ആദ്യവാരവും സർവേ നടത്തും.

English Summary: 29% Of Delhi Has Antibodies For COVID-19, Shows New Sero-Survey