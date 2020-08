‘ദിഷയുടെയും സുശാന്തിന്റെയും മരണത്തിൽ ആ ഉന്നതന് പങ്കുണ്ട്’

മുംബൈ ∙ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കഥകളും ഊഹാപോഹങ്ങളുമാണു സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പുറത്തുവരുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ സ്വജന പക്ഷപാതത്തിൽ തുടങ്ങിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ബിഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമായി വരെ മാറി. കേന്ദ്ര സർക്കാരും തർക്കത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുണ്ട്. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ദുരൂഹമാണെന്ന ആരോപണത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്; ദിഷയുടെയും സുശാന്തിന്റെയും മരണങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും ശിവസേന നേതാവുമായ ആദിത്യ താക്കറെയ്ക്കു പങ്കുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണത്.

‘സുശാന്ത് ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല, നൂറുവട്ടം ഉറപ്പാണ്. മുൻ മാനേജർ ദിഷയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ദിഷയുടെ മരണത്തോടെ സുശാന്ത് അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ദിഷയെ അപായപ്പെടുത്തിയവർ തന്നെയും അപായപ്പെടുത്തുമെന്നു ഭയന്നു. അവസാന നാളുകളിൽ സുശാന്ത് ആരെയോ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖത്തു ഗുരുതരമായ പരുക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു, പൊലീസ് അതു കാര്യമായി എടുത്തില്ല’– പറയുന്നതു സ്മിത പരീഖ്, സുശാന്തിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തും ഉറ്റചങ്ങാതിയും. സുശാന്തിന്റെ മരണം നടന്ന് ഏതാനും നാളുകൾക്കു ശേഷം പുറത്തുവന്ന സ്മിതയുടെ അഭിമുഖം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വഴിതുറന്നു.

ജൂൺ 8ന് മുംബൈ മലാഡിലെ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽനിന്നു വീണു മരിച്ച നിലയിലാണു സുശാന്തിന്റെ മുൻ മാനേജർ ദിഷ സാലിയാന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്; സുശാന്ത് ജീവനൊടുക്കിയതിനു കൃത്യം ഒരാഴ്ച മുൻപ്. സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നും കഴുത്തിൽ ചങ്ങല കുരുക്കി സുശാന്തിനെ പ്രതിയോഗികൾ വകവരുത്തിയതാണെന്നും തുടർന്നു കഥകൾ പ്രചരിച്ചു. ദിഷ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും ട്വിറ്ററിൽ വൻ പ്രചാരണമുണ്ടായി. നടൻ സൂരജ് പഞ്ചോളിയും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകനും മന്ത്രിയുമായ ആദിത്യയും ദിഷ കൊല്ലപ്പെട്ട അന്നു മലാഡിലെ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ നടന്ന പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തതായി ചില പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയതോടെ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകി.

‘ദിഷ ഗർഭിണിയായിരുന്നില്ല. ബലാത്സംഗത്തിനിരയായെന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വെറുതെ വിടൂ. മുംബൈ പൊലീസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ്’– കൈകൾ കൂപ്പി ദിഷ സാലിയാന്റെ പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കുടുംബത്തിന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൽനിന്ന് സമ്മർദമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. ദിഷ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലെ മുറിവുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടെന്നു ബിജെപി എംപി നാരായൺ റാണ പറഞ്ഞതോടെ വിവാദം ആളിക്കത്തി.

സുശാന്തിന്റെ മരണശേഷം മീനാഷി മീനു എന്ന പേരിലുള്ള ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമാണു പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടത്. ദിഷയുടെ മരണത്തിനു ശേഷം അൻപതോളം സിം കാർഡുകൾ സുശാന്ത് മാറ്റിയെന്നും മഹേഷ് ഭട്ടിന്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് ജനുവരി 10ന് കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തി സുശാന്തിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് മാറി താമസിച്ചതെന്നും പ്രചാരണമുണ്ടായി. ദിഷയുടെയും സുശാന്തിന്റെയും മരണത്തിൽ മുംബൈ പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായി.

പ്രചരിക്കുന്ന ആരോപണം ഇങ്ങനെ: ‘പാർട്ടി നടത്താൻ ദിഷയെ സൂരജ് പഞ്ചോളി ക്ഷണിച്ചു. അർബാസ് ഖാൻ, ആദിത്യ താക്കറെ, റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ സഹോദരൻ, മറ്റു ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ തുടങ്ങിയവർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കിടെ അവർ ദിഷയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും 14–ാം നിലയിലെ അവളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു താഴേക്കു തള്ളിയിട്ട് ആത്മഹത്യയെന്ന തരത്തിൽ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ബലാത്സംഗത്തിനും കൊല്ലപ്പെടലിനും ഇടയിലെ നേരത്ത് സുശാന്തിനെ വിളിച്ച് ദിഷ സംസാരിച്ചു. സന്ദീപ് സിങ്ങിനോടും റിയയോടും സുശാന്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു. സന്ദീപ്, സുരാജിനെയും ആദിത്യയെയും ഈ വിവരം അറിയിച്ചു. തന്റെ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ സുശാന്തിനെ വകവരുത്താനുള്ള പദ്ധതിയിൽ റിയയും ചേർന്നു. ജൂൺ 13ന് രാത്രി സുശാന്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു. അന്ന് ആദിത്യയുടെ പിറന്നാളുമായിരുന്നു. സുശാന്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലെ സിസിടിവി ഓഫ് ചെയ്തു. ആ ദിവസം ആദിത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വരുന്നത് അയൽപക്കത്തെ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.’

ഫയലുകൾ ‘അബദ്ധത്തിൽ’ ഡീലിറ്റായി

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദിഷയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ബിഹാർ പൊലീസിന് കൈമാറാനാകില്ലെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് തുടക്കം മുതൽ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിലെ ഉന്നതനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകി. മാൽവാനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഫയലുകൾ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അശ്രദ്ധ മൂലം അബദ്ധത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നു പിന്നാലെ വിശദീകരണം വന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും നിലപാട് എടുത്തതോടെ മുംബൈ പൊലീസ് ആരെയോ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ബിഹാർ പൊലീസും പരസ്യമായി ആരോപിച്ചു.

ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈയിലെത്തിയ ബിഹാർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കോവി‍ഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തടഞ്ഞതും ക്വാറന്റീനിലാക്കിയതും വലിയ ചർച്ചയായി. ദിഷയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെ മുംബൈ പൊലീസിന്റെ വീഴ്ചകൾ പരസ്യമായി. തലയ്ക്കേറ്റ പരുക്കുകൾ കൂടാതെ ദിഷയുടെ ശരീരത്തിൽ ചില അസ്വാഭാവിക പരുക്കുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയതായി പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ്. ജൂൺ 8ന് മരിച്ച ദിഷയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ജൂൺ 11ന് ആണ് നടന്നത്. അതു വൈകിപ്പിച്ചത് ബോധപൂർവമാണെന്നും പരാതിയുയർന്നു.

മൃതദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കാനോ തുടർപരിശോധനയ്ക്കായി സൂക്ഷിക്കാനോ മുംബൈ പൊലീസ് തയാറായില്ല. ഇത് വിമർശനത്തിന് കാരണമായി. തെളിവെടുപ്പിനു ഫൊറൻസിക് സംഘമെത്താതിരുന്നതും സംശയകരമായിരുന്നു. ദിഷയുടെ മരണ ശേഷം സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലെ സ്രവം പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇതും സംശയത്തിന് ഇട നൽകി. ദിഷയുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി സുശാന്തിന് അറിയാമായിരുന്നെന്നും ഏറെനാൾ അതു മറച്ചുവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയില്ലെന്നും പ്രതികൾ കണക്കുകൂട്ടിയെന്നുമാണ് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.



