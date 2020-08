സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയത് ‘ആശ്വാസം’ തേടി; സുശാന്ത് കേസിൽ റിയയ്ക്ക് ഇരട്ട തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽ‍ഹി ∙ ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളും ബിഹാർ പൊലീസും തന്നെ അകാരണമായി വേട്ടയാടുന്നുവെന്നാണു കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ ആരോപണം. തനിക്കെതിരെയുള്ള എഫ്ഐആർ പട്നയിൽനിന്നു മുംബൈയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും ബിഹാർ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീകോടതിയിൽ എത്തിയ നടിയെ കാത്തിരുന്നതു പക്ഷേ ഇരട്ട തിരിച്ചടി. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവിധ അന്വേഷണങ്ങളും റിയയിലേക്കു നീങ്ങുമെന്നു മാത്രമല്ല കോടതി വിധിയോടെ, മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ തന്നെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സിബിഐയ്ക്കു കഴിയുകയും ചെയ്യും.

ബിഹാര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശുപാര്‍ശപ്രകാരം സുശാന്തിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം സിബിഐക്കു വിട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. സുശാന്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബിഹാർ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബിഹാര്‍ പൊലീസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസും, മുംബൈ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസും സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

സിബിഐക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേശ് റോയ് വ്യക്തമാക്കി. എഫ്ഐആർ പട്നയിൽനിന്നു മുംബൈയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന റിയയുടെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളിയതോടെ സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് റിയയുടെ േമൽ ആരോപിച്ച സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളിലും അന്വേഷണമുണ്ടാകും. മുംബൈ പൊലീസ് പെരുമാറിയ രീതി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും പട്നയിൽ റിയയ്ക്കെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ കോടതി വിധിയോടെ ശരിയെന്നു തെളിഞ്ഞതായും സുശാന്തിന്റെ പിതാവിന്റെ അഭിഭാഷൻ വികാസ് സിങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



മുംബൈ പൊലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കുടുംബത്തിനു വിശ്വാസമില്ലെന്നും സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ഏതാനും പ്രൊഡക്‌ഷൻ ഹൗസുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കുടുംബത്തിനു മേൽ സമ്മർദമുണ്ടായെന്നും സുശാന്തിന്റെ കുടുംബം നേരത്തെ തന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സുശാന്തിന്റെ പിതാവിന്‍റെ പരാതിയില്‍ സുശാന്തിന്‍റെ കാമുകി റിയ ചക്രവര്‍ത്തിക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണകുറ്റം ചുമത്തി ബിഹാർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. റിയയുടെ അറസ്റ്റിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ നിരാശയുണ്ടെന്നും കുടുംബം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നു റിയ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നീതിപൂർവവും ഫലപ്രദവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം തന്റെ ഏകമകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട പരാതിക്കാരന് ഒരളവുവരെ നീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. റിയയെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന ബിഹാർ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചതോടെ സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സാമ്പത്തിക തിരിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കും റിയ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും.



English Summary: In bid to seek relief from SC, Rhea Chakraborty suffers a double whammy