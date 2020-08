കേരഫെഡ് എംഡിയുടെ നിയമനം മന്ത്രിസഭ തീരുമാനപ്രകാരമല്ലെന്ന് വിവരാവകാശരേഖ

കോഴിക്കോട്∙ കൃഷി വകുപ്പിനുകീഴിലുള്ള കേരഫെഡ് എംഡിയുടെ നിയമനം നടത്തിയത് മന്ത്രിസഭയുടെ യോഗ തീരുമാനപ്രകാരമല്ലെന്ന് വിവരാവകാശരേഖ. എംഡിയെ നിയമിച്ച ഉത്തരവിൽ നിയമന കാലാവധി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എംഡിയുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കൃഷി വകുപ്പ് നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖയിൽ പറയുന്നു.2017 ജൂലൈയിലാണ് കേരഫെഡിനു പുതിയ എംഡിയെ നിയമിച്ചത്. നിയമനം നടന്ന് മൂന്നുവർഷം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു. കേരഫെഡിലെ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചു വ്യാപക പരാതികളാണ് ഉയർന്നത്.



തനിക്കെതിരെ നിയമനടപടികളോ വിജിലൻസ് കേസുകളോ ഇല്ലെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയശേഷമാണ് നിയമനം നടത്തിയതെന്നും വിവരാവകാശരേഖയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ എംഡി 2005ൽ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ വാങ്ങിയ 2.9 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന കണ്ടെത്തലിനെതുടർന്ന് 18% പലിശ സഹിതം ഇദ്ദേഹമടക്കം മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഭരണവകുപ്പ് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ശുപാർശ നൽകിയതായി വിവരാവകാശരേഖകൾ പറയുന്നു.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ബോർഡ് പരീക്ഷയും മുഖാമുഖവും നടത്തിയാണ് നിയമനം നടത്താറുള്ളത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർ അംഗങ്ങളായ ബോർഡാണ് നിയമനം നടത്തേണ്ടത്. സർക്കാർ മൂന്നുവർഷത്തിനിപ്പുറവും നിയമനം നീട്ടി നൽകുകയോ ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വിവരാവകാശ രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശമ്പളം അഡ്വാൻസായി എംഡി കൈപ്പറ്റിയതായി ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ശമ്പളം അഡ്വാൻസായി കൈപ്പറ്റാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വിവരാവകാശ രേഖകളിൽ പറയുന്നു.

കേരഫെഡിൽ പിഎസ്‌സി വഴി നിയമനം നടത്തണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് 25 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ നിർണയിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേരഫെഡിനോട് സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ നിർണയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചതെന്നു ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ നിയമനങ്ങൾ‍ നടത്തരുതെന്ന് സർക്കാർ കേരഫെഡിനു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ് 24ന് കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. കരാർ ക്ഷണിക്കാതെ കേരഫെഡ് ജീവനക്കാരുടെ ഇൻഷുറൻസ് എംഡിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കു നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

