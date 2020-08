യുപിയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി മരിച്ച നിലയിൽ; ഡോക്ടർ കസ്റ്റഡിയിൽ

ആഗ്ര∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിൽ 25 കാരിയായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡൽഹി സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർഥിനിയെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് കോളജിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ അകലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ജലൗണിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടറെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.



ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർഥിനിയെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ കാണാതായതായി വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ജലൗണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ വിദ്യാർഥിനിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞതായി ആഗ്രയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബബ്ലൂ കുമാർ പറഞ്ഞു.

‘ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് വിദ്യാർഥിനിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തലയ്ക്കും കഴുത്തിനും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പെൺകുട്ടികൾ ആക്രമണത്തിനിരയാകുന്നതിന്റെ നിരവധി വാർത്തകൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നിരുന്നു. യുപിയിലെ ഭാദോഹിയില്‍ നിന്ന് കാണാതായ കൗമാരക്കാരിയെ ഇന്നലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പൊള്ളലേറ്റ നിലയിരുന്നു മൃതദേഹം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലഖിംപുർ ഖേരി ജില്ലയിൽ 13 വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലെ ഹാപുരിൽ ഈ മാസാദ്യം ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Medical Student Found Dead In UP; Doctor, Accused Of Harassment, Caught