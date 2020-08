പരിഹാസത്താൽ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ; വൈറലായി സുദിക്ഷയുടെ അവസാന പ്രസംഗം

ലക്‌നൗ ∙ യുപിയിലെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പോടെ യുഎസിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു യോഗ്യത നേടിയ സുദിക്ഷ ഭാട്ടി, ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ‌ മരിക്കുംമുമ്പ് ഒരു പരിപാടിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി നടത്തിയ പ്രസംഗം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു.

വീട്ടിൽനിന്നുള്ള സമ്മർദവും പരിഹാസവും മൂലം ഉത്തരേന്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സുദിക്ഷയുടെ പ്രസംഗം. ഓരോ വർഷവും നിരവധി പെൺകുട്ടികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് സുദിക്ഷ പറഞ്ഞു. തനിക്കു സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി മാതാപിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതിനെക്കുറിച്ചും സുദിക്ഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.

സുദിക്ഷയുടെ മരണത്തിലുള്ള ദുരൂഹത ഇനിയും നീങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇളയ സഹോദരനൊപ്പം ബൈക്കിനു പിറകിലിരുന്നു സ‍ഞ്ചരിക്കവെ, ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ ഈ മാസം 10ന് ആയിരുന്നു അപകടം. ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ യുവാക്കൾ ശല്യപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സുദിക്ഷ ഭാട്ടി

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സുദിക്ഷയുടെ കുടുബത്തിന് വൻ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 98 % മാർക്കോടെ ജില്ലാതലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സുദിക്ഷ സ്കൂളിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഒരു ചായക്കടക്കാരന്റെ 6 മക്കളിൽ മൂത്തയാളാണ് സുദിക്ഷ. 3.8 കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പോടെയാണ് യുഎസിലെ മാസച്യുസിറ്റ്സിലെ ബോക്സൻ കോളജിൽ ബിരുദപഠനത്തിന് അർഹത നേടിയത്. കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു നാട്ടിലെത്തിയ സുദിക്ഷ മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.



English Summary: ‘Most girls drop out because of eve-teasing’: Watch Bulandshahr girl Sudiksha Bhatti’s heart-breaking graduation speech