പുണെ ∙ കോവിഡ് മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും രോഗം വരുന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐ‌സി‌എം‌ആർ). രോഗമുക്തി നേടിയയാൾക്ക് വീണ്ടും രോഗം പിടിപെടാമെന്ന് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഐ‌സി‌എം‌ആറിന്റെ വിശദീകരണം. ഇതിനു തെളിവുകൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഐ‌സി‌എം‌ആർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗിരിധര ബാബു പറഞ്ഞു.

സാർസ്-കോവ് -2 ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്, ഒരു ബി‌എസ്‌എൽ -3 ലെവൽ ലാബിൽ പോസിറ്റീവ് ലൈവ് വൈറസ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകൾക്കും സമാനമായ കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കോവിഡിന്റെ പോസ്റ്റ്-വൈറൽ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം. അവ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വൈറസ് ചില വ്യക്തികളിൽ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതായി കോവിഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ശശികിരൺ ഉമാകാന്ത് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോ 10 ദിവസമോ കഴിഞ്ഞാൽ, വൈറസിന് മറ്റുള്ളവരിൽ രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കാനോ അണുബാധയുണ്ടാക്കാനോ കഴിയില്ല. കോവിഡ് നിർണയിക്കാൻ സാധാരണയായി നടത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് വൈറസ് കണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഈ കണികകൾ സജീവമായവ ആണോ നിർജീവമാണോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: No proof of relapse, reinfection among recovered: ICMR