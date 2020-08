രാജീവ് കാലത്തിനും മുൻപേ സഞ്ചരിച്ചയാൾ; ഇന്നും എന്നും മിസ് ചെയ്യുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ കാലഘട്ടത്തേക്കാളും ബൃഹത്തായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയെന്ന് മകൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. കാലത്തിനും മുൻപേ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി. ഇതില്‍ എല്ലാമുപരി അനുകമ്പയും സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പിതാവായി ലഭിച്ചത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ്. അതില്‍ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇന്നും എന്നും അദ്ദേഹത്തെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 76–ാം ജന്മദിനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രാജീവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ എല്ലാവിധ ആദരവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിക്കു സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

198ൽ മാതാവ് ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തേത്തുടർന്നാണ് രാജീവ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തിയതും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതും. നാൽപതാം വയസിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. 1944 ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ 1991 മേയ് 21നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ വച്ച് ചാവേറാക്രമണത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടത്.

രാജീവ് ഗാന്ധി, ഇന്ദിര ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക എന്നിവർ (ഫയല്‍ ചിത്രം) രാജീവ് ഗാന്ധി, സോണിയ, രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക എന്നിവർ (ഫയല്‍ ചിത്രം) രാജീവ് ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി. ചിത്രം: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം

English Summary: "'We Miss Him Today And Everyday" Rahul Gandhi's Tribute To Rajiv Gandhi