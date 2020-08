വിമതന്മാർക്കു നേരേ നീളുന്ന റഷ്യൻ വാൾ; പുടിന്റെ ‘വിഷ രാഷ്ട്രീയം’

ബ്രിട്ടിഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ഡസൻ കണക്കിന് ചാരന്മാരെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുൻ റഷ്യൻ മിലിട്ടറി ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു നേരേ 2018ൽ നടന്ന വധശ്രമത്തിൽ റഷ്യൻ പങ്കാളിത്തം തെളിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പൊലീസ് ഭാഷ്യം അനുസരിച്ച് ‘അജ്ഞാതമായ വസ്തു’ ഉള്ളിൽച്ചെന്നാണ് റഷ്യൻ ഏജന്റ് സെർഗെയ് സ്ക്രീപലും മകൾ യൂലിയയും ഗുരുതരവാസ്ഥയിലായത്. ഇരുവർക്കും വിഷബാധയേറ്റെന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ റഷ്യ ഇതു പൂർണമായും തള്ളി.

റഷ്യയിൽ വിമതസ്വരം ഉയർത്തുന്നവർക്കും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും വിഷബാധയേൽക്കുന്നത് ആദ്യ സംഭവമല്ല. അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഇരയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രസിഡന്റ് വ്‍ളാഡിമിർ പുടിന്റെ കടുത്ത വിമർശകനുമായ അലക്‌സി നവാൽനി. വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അലക്സി നവാൽനിയെ സൈബീരിയയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ‘റഷ്യൻ വിമതരുടെ’ അതേ അനുഭവമാണ് അലക്സിക്കും. ചായയിൽ വിഷം കലർത്തി അലക്സിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

നോവല്‍ അല്ല, പക്ഷേ അതിനാടകീയം

2018 മാർച്ച് 4ന്, സോൾസ്ബ്രിയിലെ ഷോപ്പിങ് സെന്ററിലെ ബെഞ്ചിൽ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് സെർഗെയ് സ്ക്രീപലിനെയും മകൾ യൂലിയയെയും കണ്ടെത്തിയത്. വിഷരാസവസ്തു ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് ഗുരുതരനിലയിലായ ഇരുവരും ദീർഘനാളത്തെ ആശുപത്രിവാസത്തിനു ശേഷമാണ് പുറത്തുവന്നത്. സ്ക്രീപലിനെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് 2006 ൽ നടന്ന മറ്റൊരു ആക്രമണവുമായി സമാനതകൾ ഏറെയാണ്.

റഷ്യയിലെ മുൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അലക്സാണ്ടർ ലിറ്റ്‌‍വിനെങ്കോ ലണ്ടനിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ റേഡിയോ ആക്ടീവ് പൊളോണിയം കലർന്ന ചായ കുടിച്ചാണ് മരിച്ചത്. റഷ്യയുടെ എഫ്എസ്ബി സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ നടത്തിയ ‘ജോലി’യാണ് ലിറ്റ്‌‍വിനെങ്കോയുടെ മരണമെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരിന്റെ അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ.

വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ അധികം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രമാണ് റഷ്യയ്ക്കുള്ളത്. പലപ്പോഴും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കുള്ള സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇവ. ശീതയുദ്ധചരിത്രങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ രഹസ്യപൊലീസായ ചെക്കാ അഥവാ കെ‌ജി‌ബി നടത്തിയ ഇത്തരം നടപടികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യദ്രോഹികളോട് നടത്തുന്ന ഈ നടപടികളെ സോവിയറ്റ് നേതാക്കൾ എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്നും അവ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വ്ളിഡിമിർ പുടിൻ

പ്രാരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ സേവനങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. 1917ൽ ബോൾഷെവിക്കുകൾ റഷ്യയിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം സോവിയറ്റ് രഹസ്യപൊലീസായ, പിന്നീട് എൻകെവിഡി, കെജിബി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ട ചെക്ക കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ‘വാളും പരിചയും’ ആയി മാറി: റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പരിച; ശത്രുക്കളെ വെട്ടാനുള്ള വാൾ.

1930 കളുടെ അവസാനത്തിൽ, ആധുനിക യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ‌കെവിഡിയാണ് നടത്തിയത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാഗ് ജയിലിലെ തടവറകളിലേക്ക് അയയ്ക്കപ്പെട്ടു. പുടിൻ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതിനുശേഷം നടന്നതിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ‘വിഷബാധ’ സംഭവങ്ങളാണ് അലക്സാണ്ടർ ലിറ്റ്‌‍വിനെങ്കോ, സെർഗെയ് സ്ക്രീപൽ, മകൾ യൂലിയ എന്നിവർക്കുണ്ടായത്.

അലക്സാണ്ടർ ലിറ്റ്‌‍വിനെങ്കോ

കെ‌ജി‌ബിയുടെയും എസ്എഫ്ബിയുടെയും മുൻ ഏജന്റായ കേണൽ അലക്സാണ്ടർ ലിറ്റ്‌‍വിനെങ്കോ 2000 ലാണ് റഷ്യയിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്. ആറു വർഷത്തിനു ശേഷം ഒരു ദിവസം റേഡിയോ ആക്ടീവ് പൊളോണിയം-210 കലർന്ന ചായ കുടിച്ച് അദ്ദേഹം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി. മൂന്നു ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം അദ്ദേഹം മരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിന്റെ അനുമതിയോടെയായിരുന്നു ലിറ്റ‌വിനെങ്കോയുടെ കൊലപാതകം എന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടിഷ് ഏജൻ‌സികളുടെ കണ്ടെത്തൽ.

അലക്സാണ്ടർ ലിറ്റ്‌‍വിനെങ്കോ

മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടം മുതൽ എഫ്എസ്ബിക്ക് മോസ്കോയിൽ രഹസ്യവിഷ ലബോറട്ടറിയുണ്ടെന്ന് ലിറ്റ്‌‍വിനെങ്കോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. 2004 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ യുഷ്ചെങ്കോയ്ക്ക് ഡയോക്സിൻ വിഷം നൽകിയതിനു പിന്നിൽ മോസ്കോയാണെന്ന് ആരോപിച്ച നിരവധി മുൻ റഷ്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ലിറ്റ്‌‍വിനെങ്കോ. വിഷബാധ ഏൽക്കുന്ന സമയത്ത്, മൂന്നാഴ്ച മുൻപു കൊല്ലപ്പെട്ട റഷ്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തക അന്ന പൊളിറ്റ്കോവ്സ്കായയെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ലിറ്റ്‍വിനെങ്കോ.

സെർഗെയ് സ്ക്രീപൽ, മകൾ യൂലിയ

റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു കേണൽ സെർഗെയ് സ്ക്രീപൽ. യൂറോപ്പിൽ റഷ്യക്കുവേണ്ടി ചാരപ്പണി സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. അതിനിടയിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ബ്രിട്ടനുവേണ്ടിയുള്ള ചാരവേലയും ഏറ്റെടുത്തു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇരട്ടച്ചാരൻ അഥവാ ഡബ്ൾ ഏജന്റ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ സ്ക്രീപൽ പിടിയിലാവുകയും റഷ്യയിൽ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. മോസ്കോയിലെ ഒരു പാർക്കിൽവച്ച് ജയിംസ് ബോണ്ട് രീതിയിൽ രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനിടയിലാണത്രേ 2004 ൽ സക്രീപൽ അറസ്റ്റിലായത്. 2006 ൽ പതിമൂന്നു വർഷത്തെ തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

പക്ഷേ, നാലു വർഷമേ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. യുഎസിലും റഷ്യയിലും ചാരവൃത്തിക്കു തടലിലായവരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ പ്രയോജനം സക്രീപലിനും ലഭിച്ചു. യുഎസ് മോചിപ്പിച്ച പത്തു പേർക്കു പകരമായി സക്രീപൽ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരെയാണ് റഷ്യ വിട്ടയച്ചത്. 2010 ൽ വിയന്ന (ഓസ്ട്രിയ) വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ച് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഈ കൈമാറ്റം. ബ്രിട്ടൻ സ്ക്രീപലിന് അഭയം നൽകി.

സെർഗെയ് സ്ക്രീപൽ, മകൾ യൂലിയ

അന്നുമുതൽ എട്ടുവർഷമായി സോൾസ്ബ്രിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. 2018 മാർച്ച് നാലിനാണ് ദക്ഷിണ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സോൾസ്ബ്രിയിലെ ഷോപ്പിങ് സെന്ററിനു ബെഞ്ചിൽ സെർഗെയ് സ്ക്രീപലിനെയും മകൾ യൂലിയയെയും അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സ്ക്രീപലിന്റെ ഭാര്യയും മകനും മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ മകൾ യുലിയയും ബ്രിട്ടനിലേക്കു താമസം മാറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീടു റഷ്യയിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി. ഇടയ്ക്കിടെ പിതാവിനെ കാണാൻ സോൾസ്ബ്രിയിൽ എത്തുമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു സന്ദർശനത്തിനിടയിലാണ് പിതാവിനോടൊപ്പം യൂലിയയും അപകടത്തിലായത്.

ഇരുവർക്കും വിഷബാധയേറ്റതാണെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രണ്ട് റഷ്യൻ പൗരന്മാരാണ് ഇരുവർക്കും വിഷം നൽകിയതെന്ന് ബ്രിട്ടൻ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങൾ സോൾസ്ബ്രി സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികളാണെന്നും ആക്രമണത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. 2016 ലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ റഷ്യൻ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കിടെയായിരുന്നു ഈ സംഭവവികാസങ്ങളും.

ആരാണ് അലക്സി നവാൽനി?

മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇപ്പോൾ കോമയിലായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സി നവാൽനിക്കും വിഷബാധയേറ്റതാകാമെന്ന് ഊഹിക്കുന്നതിന് അധികസമയം ഒന്നും ആവശ്യമായി വന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യമവക്താവായ കിര യർമിഷ് അതു തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു. പ്രമുഖ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രചാരകനായ അലക്സി നവാൽനി, 2011 ഡിസംബറിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനെതിരായ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായ ആദ്യ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലഹവും നയപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളും പലപ്പോഴും പ്രസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനായി അലക്സി നവാൽനി താമസിയാതെ ഉയർന്നുവന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കി. എന്നാൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പ്രചാരണത്തിലൂടെ ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രക്ഷോഭകരുടെ വൻകൂട്ടത്തെ അണിനിരത്താൻ അലക്സിക്ക് സാധിച്ചു. സർക്കാരിലെ അഴിമതികൾ വെളിച്ചെത്തുകൊണ്ടു വരുന്ന അലക്സിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ലക്ഷക്കണക്കിനു കാഴ്ചക്കാരാണ് ഉള്ളത്.



English Summary: Russia has a long history of eliminating ‘enemies of the state’