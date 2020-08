ന്യൂഡവൽഹി∙ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ ശിക്ഷാവിധിയിന്‍മേല്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നത്‌ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് അഡ്വ. പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. കേസ് മറ്റൊരു ബെഞ്ച് കേൾക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ ആവശ്യം. വാദം കേട്ട ബെഞ്ചു തന്നെ ശിക്ഷയിലും വാദം കേൾക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അറിയിച്ചു. അതേസമയം പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാമെന്നും അരുണ്‍ മിശ്ര അറിയിച്ചു. എല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്മണ രേഖ ഉണ്ടെന്നും അത് മറികടക്കരുതെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. താൻ ഇതുവരെ ആരെയും കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ തന്റെ വാക്കുകൾ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടെന്നും അതിൽ വേദനയുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.‘കോടതിയലക്ഷ്യം ചുമത്തപ്പെട്ടു എന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ദുഃഖിതനാണ്. അതിലേറെ വേദനാജനകമാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ. ജനാധിപത്യത്തെയും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ തുറന്ന വിമർശനം ആവശ്യമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്’– പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ ട്വീറ്റുകൾ കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. അത് എന്റെ കടമയായാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നത് എന്റെ കടമയുടെ വീഴ്ചയായിരിക്കും, സ്വയം നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും. ഞാൻ കോടതിയോട് ദയ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കോടതിയുടെ ഒരു ഔദാര്യവും വേണ്ട, കോടതി തരുന്ന ഏതു ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാണ്.– കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെയും സുപ്രീം കോടതിയെയും പരാമര്‍ശിച്ച് ജൂണ്‍ 27നും 29നും നടത്തിയ രണ്ടു ട്വീറ്റുകളാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെതിരായ കേസിന്റെ ആധാരം. ഈ ട്വീറ്റിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ശിക്ഷ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്‌ഡെ ഒരു സൂപ്പര്‍ ബൈക്കിലിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് 'ജനങ്ങള്‍ക്ക് നീതി നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതി അടച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിജെപി നേതാവിന്റെ സൂപ്പര്‍ ബൈക്കില്‍ ഹെല്‍മറ്റും മുഖാവരണവുമില്ലതെ ഇരിക്കുന്നു' എന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു.എന്നാല്‍ ബൈക്ക് സ്റ്റാന്‍ഡിലാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നും ട്വീറ്റിന്റെ ആ ഭാഗത്തില്‍ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നല്‍കി.



English Summary : "Tweets Were Discharge Of Highest Duty": Prashant Bhushan To Supreme Court