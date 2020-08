കറുത്ത മഴയായി ബോംബിലെ കൊതുകുകൾ; ക്യൂബയിൽ യുഎസ് പരീക്ഷിച്ച ജൈവായുധം?

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാണി? ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കു പോലും ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേയുളളൂ– കൊതുക്. പലവിധ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളാൽ പ്രതിവർഷം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് 10 ലക്ഷത്തിലേറെ മനുഷ്യരാണ്. അതിൽത്തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും മരണകാരണം മലമ്പനി അഥവാ മലേറിയയും. ലോകജനസംഖ്യയിൽ 40 ശതമാനവും ഇന്നും മലേറിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നു. 1897 ഓഗസ്റ്റ് 20ന്, ബ്രിട്ടിഷ് ശാസ്ത്രജ‍്ഞൻ റൊണാൾഡ് റോസ്സാണ് മലേറിയയ്ക്കു കാരണം അനോഫിലസ് പെൺകൊതുകുകളാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. അതിന്റെ ഓർമയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 20 ലോക കൊതുക് ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു.

രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ജൈവായുധമായിപ്പോലും കൊതുകുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണു സത്യം. പക്ഷേ ഇന്നും അതിന്റെ യാഥാർഥ്യം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ മറച്ചുവയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. യുഎസ്–ക്യൂബ സംഘർഷം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരുന്ന 1980കളിൽ അത്തരമൊരു ജൈവായുധം യുഎസ് പ്രയോഗിച്ചുവെന്ന് ഇന്നും ക്യൂബ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസിന്റെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത്തരമൊരു ആരോപണത്തിനു ശക്തിപകരുന്ന തെളിവുകളുമാണ്..

ബോംബിലെ കൊതുകുകൾ!

1981ലാണ് ക്യൂബയിൽ ആശങ്കയുടെ മൂളിപ്പറക്കലുമായി പ്രത്യേകതരം ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തലച്ചോറിനെ ഉൾപ്പെ‌ടെ ബാധിക്കുന്ന ഈ പനി കാരണം അന്നു ക്യൂബയ്ക്കു നഷ്ടമായത് 158 ജീവനുകളെയായിരുന്നു. അതിൽ 101 പേരും കുട്ടികൾ. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡെങ്കിപ്പനി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അക്കാലത്ത് ക്യൂബ സംശയത്തോടെയാണു കണ്ടത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ രാജ്യം മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ജൈവസാങ്കേതികതയിലും ക്യൂബ ശ്രദ്ധയൂന്നിയ നാളുകൾ. തുടക്കം മുതൽ ക്യൂബയുടെ സംശയം അമേരിക്കയുടെ നേർക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വീഴ്ച മറയ്ക്കാൻ ക്യൂബ മനഃപൂർവം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണിതെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആരോപണം. വാദം വിവാദത്തിലേക്കു വഴിമാറിയതോട‌െ സംഭവത്തെപ്പറ്റി ക്യൂബ അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടു.

1950കളിൽ യുഎസ് നടത്തിയ മൂന്നു പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഡെങ്കി പരത്തുന്ന കൊതുകുകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ക്യൂബയിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചത്. 1955ലെ ഓപറേഷൻ ബിഗ് ബസ്സ്, ഓപറേഷൻ ബിഗ് ഇച്ച്, ഓപറേഷൻ ഡ്രോപ് കിക്ക് എന്നിവയായിരുന്നു അത്. പേരുകൾ പോലെത്തന്നെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു മൂന്നു പരീക്ഷണങ്ങളും. മഞ്ഞപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകുകളെ ആയുധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ എന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു ബിഗ് ബസ്സ്, ഡ്രോപ് കിക്ക് ഓപറേഷനുകൾ. എലിച്ചെള്ളിനെ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബുകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യാനാകുമോ എന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു ഓപറേഷൻ ബിഗ് ഇച്ച്.

1954ലും 1956ലും ജോർജിയയിലും ഫ്ലോറിഡയിലുമായിരുന്നു വിമാനങ്ങളിൽനിന്ന് ‘കറുത്ത മഴയായി’ കൊതുകിൻ കൂട്ടം പറന്നിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇവയിലൊന്നു പോലും രോഗം പരത്താൻ ശേഷിയുള്ളതായിരുന്നില്ല. കൊതുകുകളുടെ വിതരണം, എത്ര ദൂരേക്ക് അവയെത്തി, മനുഷ്യനെ കടിക്കുന്നുണ്ടോ, എത്ര നേരം വരെ ജീവിക്കാനാകുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളറിയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കൊതുകുകളിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളിലൊന്നായ ഈഡിസ് ഈജിപ്തിയെയാണു പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവയുടെ രോഗവാഹകശേഷി നശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.

ഇ14 ബോംബുകളിൽ നിറച്ചായിരുന്നു 3.3 ലക്ഷത്തിലേറെ കൊതുകുകളെ 300 അടി ഉയരത്തിൽനിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധകാലത്ത് ജൈവായുധ പ്രയോഗത്തിന് അമേരിക്ക വികസിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഇത്തരം ബോംബുകൾ. ചെറുബോംബുകളായി താഴേക്കു പതിച്ച് പാരച്യൂട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് പ്രാണികളെ ‘വിതയ്ക്കാൻ’ ശേഷിയുള്ളവയും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ വിമാനത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ട് താഴേക്കു വിട്ടാൽ എത്രമാത്രം കൊതുകുകൾ ജീവനോടെ നിലനിൽക്കും, കാറ്റിന്റെ സഹായത്താൽ എത്രമാത്രം ദൂരേക്ക് ഇവയെത്തും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഓപറേഷൻ ബിഗ് ബസ്സിലൂടെ പരിശോധിച്ചത്. 10 ലക്ഷത്തോളം കൊതുകുകളെ ഉൽപാദിപ്പിച്ചവയിൽ ശേഷിച്ചവയെ ബോംബുകളിൽ എങ്ങനെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന പരീക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

1956 ഏപ്രിൽ–നവംബർ സമയത്താണ് യുഎസ് ആർമിയിലെ കെമിക്കൽ കോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓപറേഷൻ ഡ്രോപ് കിക്ക് നടത്തിയത്. ജൈവായുധമായി പ്രാണികളെ വിവിധ യുദ്ധകേന്ദ്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ജോർജിയയിലെ സാവന്നയിലെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏര്യയിലേക്കായിരുന്നു കൊതുകുകളെ തുറന്നുവിട്ടത്. ഇവയിൽ എത്രമാത്രം കൊതുകുകൾ വീടിന് അകത്തെത്തി മനുഷ്യനെ കടിച്ചു എന്നും പരിശോധിച്ചു. ഒറ്റദിവസംതന്നെ ഒട്ടേറെ പേരെ കൊതുക് കടിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ എവൺ പാർക്കിൽ ആറു ലക്ഷത്തോളം കൊതുകുകളെയും തുറന്നുവിട്ടു. ഇവയും രോഗം പടർത്താൻ ശേഷിയുള്ളവയായിരുന്നില്ല. പരീക്ഷണത്തിന്റെ തിരിച്ചടികളെപ്പറ്റി കാര്യമായ പഠനങ്ങളും നടന്നില്ല. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണത്തോടെ ഒരു കാര്യം യുഎസിനു വ്യക്തമായി –ബോംബുകളിലും വിമാനങ്ങളിലും മറ്റു യുദ്ധോപകരണങ്ങളിലും കടത്തി കൊതുകുകളെ വിനാശകാരിയായ ജൈവായുധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാം. യുഎസിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ജൈവായുധ സാങ്കേതികതയാണ് രണ്ടരപ്പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം ക്യൂബയിലും സംശയത്തിന്റെ മുള പൊട്ടിച്ചത്.

രഹസ്യങ്ങളുടെ ‘സ്ട്രെയിൻ’

1981ൽ രാജ്യത്ത് ഡെങ്കിപ്പനിക്കു കാരണമായ വൈറസിന്റെ ‘സ്ട്രെയിൻ’ ക്യൂബ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരുന്നു. വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ജനിതക വസ്തുവാണിത്. 1990കളിൽ രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പെഡ്രോ കൗറി ട്രോപ്പിക്കൽ മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (ഐപികെ) നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പഠനം. അപ്പോഴേക്കും സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ജനിതകഘടന എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ക്യൂബ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

1944ലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഡെങ്കി സ്ട്രെയിൻ ഗവേഷകർ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് പലപ്പോഴായി ഡെങ്കിപ്പനി (ഡിഎഫ്), ഡെങ്കി ഹെമറേജിക് ഫീവൽ(ഡിഎച്ച്എഫ്), ഡെങ്കി ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം (ഡിഎസ്എസ്) എന്നീ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന ഒരേ കുടുംബത്തിലെ വ്യത്യസ്തയിനം വൈറസുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. ഡെൻവി1 സ്ട്രെയിൻ ഹവായ്, ഡെൻവി2 സ്ട്രെയിൻ 16681 ആൻഡ് ന്യൂഗിനിയ സി (എൻജിസി) സ്ട്രെയിൻ, ഡെൻവി3 സ്ട്രെയിൻ എച്ച്87, ഡെൻവി4 സ്ട്രെയിൻ എച്ച്241 എന്നീ നാലു പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളാണ് ഗവേഷകർ ഇന്നും പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ക്യൂബയിൽ 1981ൽ പടർന്നത് ന്യൂ ഗിനിയ സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസായിരുന്നു. ലോകത്ത് ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെ‌ടുക്കപ്പെട്ട ഡെങ്കി വൈറസ് സ്ട്രെയിനും അതായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ക്യൂബയിൽ രോഗം ബാധിച്ചയിടങ്ങളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച വൈറസ് സാംപിളുകളെല്ലാം പിന്നീട് ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചു. ലോകത്തു നിലവിലുള്ള വൈറസ് തന്നെയാണ് ക്യൂബയെ ആക്രമിച്ചതെന്നും ലബോറട്ടറിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തവയല്ല അവയെന്നും വ്യക്തമായി. പിന്നീട് 2008ലാണ് ആധുനിക ജനിതക സീക്വൻസിങ് സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്തോടെ ക്യൂബ വീണ്ടും പരിശോധന തുടർന്നത്. 30 വർഷത്തോളമായി ശീതീകരിച്ചു സൂക്ഷിച്ച വൈറസ് സ്ട്രെയിനുകളും ‘തെളിവായി’ ക്യൂബയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു.

ക്യൂബയ്ക്കായുള്ള ‘രോഗാണു’

1981ൽ ഡെങ്കിപ്പനി ആരംഭിച്ചതു മുതൽ രൂക്ഷമായതു വരെയുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളിലെയും ഇടങ്ങളിലെയും വൈറസ് സ്ട്രെയിനുകൾ ക്യൂബയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെയെല്ലാം ജനിതക ഘടന പൂർണമായി (ഫുൾ ജീനോം) മനസ്സിലാക്കാൻ ഗവേഷർക്കു സാധിച്ചു. എല്ലാറ്റിനും ന്യൂ ഗിനിയ സി സ്ട്രെയിനുമായിട്ടായിരുന്നു ബന്ധം. 194ൽ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഡെങ്കി വൈറസുകളെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യൂബയിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇവയ്ക്കു ജനിതകപരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു.

ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണത്തിനിടെ പുറത്തെത്തിയ വൈറസാണ് ക്യൂബയിൽ രോഗം വിതച്ചതെന്ന അമേരിക്കൻ വാദം അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാ വൈറസുകൾക്കും ഒരേ ജനിതകഘടനയാകേണ്ടതായിരുന്നു. ക്യൂബയിൽ കണ്ടെത്തിയവയിലെല്ലാം സ്വാഭാവിക ജനിതകമാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽതന്നെ ആ വാദത്തിനു പ്രസക്തിയില്ലാതെയുമായി. കിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ ക്യൂബ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഡെങ്കി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതും സംശയത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യകേ പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് സാധാരണ ഡെങ്കിപ്പനി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുക. ഇൻഡെക്സ് കേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ മേഖലയിൽനിന്നായിരിക്കും പുതിയ രോഗികളുമുണ്ടാവുക.

രോഗം ബാധിച്ചവർ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടങ്ങളിലും ഡെങ്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. രോഗികളെത്തുന്ന പ്രസ്തുത പ്രദേശം കൊതുകുകളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായിരിക്കുകയും വേണം. ഇതിൽനിന്നു മാറി ഒറ്റയടിക്ക് പല മേഖലകളിലായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും സംശയമുന അമേരിക്കയുടെ മേൽ പതിക്കാൻ കാരണമായി. വിമാന പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഓർമകളുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. ക്യൂബയിലെ കാർഷിക മേഖല തകർക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1962 മുതൽ പെന്റഗൺ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ജൈവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളും അക്കാലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ക്യൂബയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയെയും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെയും തകർക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോ‌ടെ അക്കാലത്ത് ഒമേഗ 7 എന്ന ഭീകരസംഘം യുഎസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രധാനനേതാവായ എഡ്വേഡോ അരോസിനയുടെ യുഎസ് കോടതിയിലെ വിചാരണയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1980ൽ ക്യൂബയിൽ പ്രത്യേകതരം രോഗാണുവിനെ വിന്യസിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഓപറേഷനില്‍ താനും പങ്കാളിയായിരുന്നെന്ന്. എന്നാൽ അയാൾക്കെതിരെ മറ്റു വിവാദ കേസുകള്‍ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിനു കാര്യമായ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചതുമില്ല. ഇപ്പോൾ ക്യൂബയിലെ ഡെങ്കിപ്പനി ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് നാലു പതിറ്റാണ്ടായിരിക്കുന്നു. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് അമേരിക്കയാണെന്ന് ക്യൂബ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും യാഥാർഥ്യം കാണാമറയത്താണ്.

