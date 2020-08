കൊലയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരുമിച്ച് മദ്യപാനം; കയ്യാങ്കളി: വനിതാ സുഹൃത്തിന്റെ മൊഴിയെടുക്കും

കാസർകോട്∙ കുമ്പളയിലെ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളുടെ വനിതാ സുഹൃത്തിന്‍റെ മൊഴിയെടുക്കും. യുവതിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണിത്. ഇവര്‍ക്ക് കേസില്‍ പങ്കില്ലെന്നാണ് സൂചനയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിന്‍റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് മൊഴിയെടുപ്പ് അനിവാര്യമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന നാലാം പ്രതിയെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.



കൊല്ലപ്പെട്ട ഹരീഷും മുഖ്യപ്രതി ശ്രീകുമാറും തമ്മിലുള്ള വൈര്യത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഇവർക്കിടയിലെ വനിതാ സുഹൃത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്ന സംശയം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ തർക്കം പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിയിലെത്തി തുടർന്ന് ഹരീഷിനെ അപായപ്പെടുത്താൻ സംഘം തീരുമാനിച്ചു.



കൊല നടന്ന തിങ്കളാഴ്ച, പ്രതികൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹരീഷിന്റെ നീക്കം നിരീക്ഷിച്ച പ്രതികൾ പതുങ്ങിനിന്ന് വണ്ടി തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിച്ചു. കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ച കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി. എന്നാൽ, മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ പ്രതികൾ കടന്നത് ഹരീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശം പ്രതികൾക്കില്ലെന്ന സൂചനയും ബലപ്പെടുത്തുന്നു.



മുഖ്യപ്രതി ശ്രീകുമാർ

കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന റോഷനും മണിയും വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയത് മണൽ വാരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. തിരിച്ചെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ഇവരെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരെയും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ജില്ലവിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് സൂചന ലഭിച്ചതോടെ രക്ഷപ്പെട്ട നാലാമനെ ഉടൻ പിടികൂടാനാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. കുമ്പള സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.



English Summary: A murder and two suicides in Kasaragod, Police to question girlfriend of Hareesh