കോവിഡിനു മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് വൈദ്യൻ; ഹർജി തള്ളി പിഴയും ചുമത്തി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ കണ്ടെത്തിയതായും രാജ്യമെമ്പാടും ഈ ചികിത്സാരീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയുർവേദ വൈദ്യൻ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഇയാൾക്കു 10,000 രൂപ പിഴയും കോടതി ചുമത്തി. ഹരിയാന സ്വദേശി ഓംപ്രകാശ് വേദ് ഗ്യന്തരയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.



രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രികളും തന്റെ കോവിഡ് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഓംപ്രകാശ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ മരുന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോടും ഉത്തരവിടണമെന്ന് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം വിചിത്രമായ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സന്ദേശമെന്ന നിലയിലാണു പിഴ ചുമത്തിയതെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Ayurveda practitioner files PIL claiming he has found cure for Covid-19, SC fines him Rs 10,000