13 ദിവസമായി പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളില്ല; ബെയ്ജിങ്ങിൽ മാസ്ക് മുഖ്യമല്ല, മാറാതെ ജനം

ബെയ്ജിങ് ∙ രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെയേറെ കുറഞ്ഞതോടെ ചൈനീസ് തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിങ്ങിൽ ചെറിയ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലും മാറ്റുന്നു. ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന എടുത്തു കളഞ്ഞു. തുടര്‍ച്ചയായ 13 ദിവസമായി ബെയ്ജിങ്ങിൽ പുതിയ കോവി‍ഡ് രോഗികളില്ല. നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ചയും മാസ്ക് ധരിച്ചാണു ജനം നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്.

സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്നതിനാലാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതു തുടരുന്നതെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. സാമൂഹികമായ സമ്മർദമുള്ളതിനാലാണ് ഇപ്പോഴും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ചിലർ വ്യക്തമാക്കി. ‘എനിക്ക് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും മാസ്ക് മാറ്റാം. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അതു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകണം. മാസ്കില്ലാതെ എന്നെ കണ്ടാൽ ആളുകള്‍ ഭയപ്പെടും’– ഒരു 24 വയസ്സുകാരി രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ അവസാനവും ആളുകൾ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ലെന്ന് ബെയ്ജിങ് മുനിസിപ്പൽ സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ജൂണിൽ വീണ്ടും രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മാസ്ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കി.

ചൈനയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളുണ്ടായിട്ടില്ല. വൻ തോതിലുള്ള പരിശോധന, മാസ്ക് ധരിക്കല്‍, നിർബന്ധിത ഹോം ക്വാറന്റീൻ എന്നിവ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയതാണ് രോഗ നിയന്ത്രണത്തിൽ ചൈനയ്ക്കു ഗുണമായതെന്ന് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി.

ഓഗസ്റ്റ് 20ന്, മറ്റിടങ്ങളിൽനിന്ന് ചൈനയിലെത്തിയ 22 പേർക്കു രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചൈനീസ് പൗരന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് നിലവിൽ രാജ്യത്തേക്കു പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടശേഷം 84,917 പേർക്കാണ് ചൈനയിൽ ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത്. കോവിഡ് വാക്സീൻ ഗവേഷണത്തിലും ഏറെ മുന്നിലെത്തിയതായി ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഈ വർഷം ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ ചൈനീസ് വാക്സീൻ പൊതു ജനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു ചൈന നാഷനല്‍ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് (സിനോഫാം) കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. 1000 യുവാനിൽ (ഏകദേശം 10,796 രൂപ) താഴെ വിലയിൽ ഇതു ജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചൈനീസ് വാക്സീനുകൾ യുഎഇയിലെ മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിലാണിപ്പോൾ. സിനോഫാം ചെയര്‍മാൻ ലിയു ജിങ്സെൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിലും വാക്സീൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പാർശ്വഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 200ല്‍ അധികം മരുന്നു നിർമാതാക്കളാണ് മഹാമാരിക്കായുള്ള വാക്സീൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ‘മത്സരത്തിൽ’ ഉള്ളത്.

