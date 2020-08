ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ഓർബിറ്റർ; ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ഇനിയും മുന്നോട്ട്

ബെംഗളൂരു ∙ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ചന്ദ്രയാന്റെ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനുചുറ്റും ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. ഏഴു വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ധനം ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രയാന്റെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ചന്ദ്രയാനിലെ ലാൻഡർ ‘വിക്ര’മിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഓർബിറ്റർ ചാന്ദ്രപഠനം തുടരുകയാണ്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 4,400 തവണ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ വലം വച്ചതായി ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു.

16 വർഷത്തെ ചരിത്രമുള്ള ഇന്ത്യൻ ചാന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ മികച്ച ഒരധ്യായമാണു ചന്ദ്രയാൻ 2 അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. പലതരം സ്പെക്ട്രോമീറ്ററുകൾ, റഡാറുകൾ, ക്യാമറകൾ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിന്റെ മാപ്പിങ്, ജലസാന്നിധ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത, ധാതുസമ്പത്ത് എന്നിവയിലേക്കെല്ലാം വഴികാട്ടിയായിരുന്നു. ഓർബിറ്റർ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റസലൂഷൻ ഉള്ള ത്രീഡി മാപ് തയാറാക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (ഇസ്റോ). സൂര്യപ്രകാശമെത്താത്ത ചന്ദ്രധ്രുവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും നടക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 15നു നിശ്ചയിച്ച വിക്ഷേപണം അവസാന നിമിഷം വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ ഹീലിയം ചോർച്ച കണ്ടതോടെ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. തകരാർ പരിഹരിച്ച് 22നു വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപണത്തിനു മുൻപുതന്നെ ചന്ദ്രയാൻ 2 നുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 2008 ൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി നൽകി. 2011 ൽ വിക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. 426 കോടി രൂപ ചെലവു കണക്കാക്കി. 2009 ൽ പേടകത്തിന്റെ രൂപകൽപന പൂർത്തിയായി.

എന്നാൽ, ലാൻഡർ നിർമിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഇസ്റോയ്ക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ റഷ്യയുടെ റോസ്കോസ്മോസുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. എന്നാൽ, അവരുടെ ചൊവ്വാദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ കരാറിൽനിന്നു റഷ്യ പിന്മാറി. അതോടെ ദൗത്യം നടക്കില്ലെന്ന ഘട്ടത്തിൽ ലാൻഡർ സ്വയം നിർമിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളി ഇസ്റോയിലെ ശാസ്ത്രജ്‍ഞർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ലാൻഡറും റോവറും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ നിർമിച്ചു. പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ സൂക്ഷ്മമായ പിഴവുകൾ കൂടി പരിഹരിക്കാനായി പലവട്ടം വിക്ഷേപണത്തീയതി മാറ്റി. ഒടുവിൽ ജിഎസ്എൽവി മാർക് 3 റോക്കറ്റിലെ ഹീലിയം ടാങ്ക് ചോർന്നതിനെത്തുടർന്ന് അവസാനനിമിഷം വിക്ഷേപണം മാറ്റി. എന്നാൽ, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിജയകരമായി പേടകത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചാണ് ഇസ്റോ ലോകത്തിന് അദ്ഭുതമായത്



