കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കടന്ന് ക്ഷേത്ര ഗേറ്റ് തകർത്തു; 50 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ബെംഗളൂരു∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയ്ക്കിടെ ഗേറ്റ് തകർത്ത് അതിക്രമിച്ചു കയറിയവർക്കെതിരെ കേസ്. 50 ഓളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കർണാടകയിലെ കോപ്പൽ ജില്ലയിൽ ദോത്തിഹൽ ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സംഭവം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ നടത്താൻ തഹസിൽദാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾക്കു മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാൽ പൂജ തുടങ്ങി കുറച്ചുസമയത്തിനു ശേഷം പുറത്തു കൂടിനിന്ന ആളുകൾ ഗേറ്റായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് ഗ്രിൽ തകർക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥം വലിച്ചു പുറത്തിറക്കുകയുമായിരുന്നെന്നു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജി.സംഗീത പറഞ്ഞു. ഈ സമയം കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിയതോടെ പൊലീസ് ലാത്തിവീശി. ആളുകളെ പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം രഥം തിരിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറ്റി ഗേറ്റ് പൂട്ടിയെന്നും എസ്പി വ്യക്തമാക്കി.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 50 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എസ്പി പറഞ്ഞു. 7000 ത്തിലധികം ആളുകളുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഒളിവിലാണ്. മുതിർന്നവരും സ്ത്രീകളും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ളത്. ഒളിവിലുള്ളവർ തിരിച്ചെത്താൻ പൊലീസ് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എസ്പി പറഞ്ഞു.



