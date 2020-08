ദക്ഷിണ ചൈന കടലിലെ ഭൂഗർഭ താവളത്തിൽ ചൈനീസ് അന്തർവാഹിനി; ഉപഗ്രഹ ചിത്രം

ഹോങ്കോങ് ∙ ദക്ഷിണ ചൈനക്കടലിലെ ഹൈനൻ ദ്വീപിലെ ഭൂഗർഭ താവളത്തിലേക്ക് ചൈനീസ് അന്തർവാഹിനി പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. അമേരിക്കൻ ഇമേജിങ് കമ്പനിയായ പ്ലാനറ്റ് ലാബാണ് അപൂർവദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.

റേഡിയോ ഫ്രീ ഏഷ്യയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചിത്രത്തിൽ, ചൈനയുടെ ടൈപ്പ് 093 ആണവ അന്തർവാഹിനി യുലിൻ നേവൽ ബേസിലെ ഒരു ഭൂഗർഭ തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളത്. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചിത്രം ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായി. ജയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലെ ഉൾപ്പെടെ കാഴ്ചകളുമായിട്ടായിരുന്നു താരതമ്യം.

ടോര്‍പിഡോകളും ക്രൂസ് മിസൈലുകളും അടക്കം ഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് 093 അന്തർവാഹിനികൾ. അന്തർവാഹിനികളുടെ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ അപൂർവമായേ ക്യാമറക്കണ്ണുകൾക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് യുഎസ് മുൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ നാഷനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കു കീഴിലുള്ള ലീ ക്വാൻ യൂ സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസിയിലെ പ്രഫസറുമായ ഡ്രൂ തോംസൺ പറയുന്നു.

ഒരു വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രം പകർത്തുന്നതും അപൂർവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്തർവാഹിനികൾ മുതൽ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ വരെയുള്ള നിരവധി സൈനിക ഹാർഡ്‌വെയറുകൾ ചൈന ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഡ്രൂ തോംസൺ വ്യക്തമാക്കി.

‘ഭൂഗർഭ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ ചൈനക്കാർക്ക് വളരെയധികം പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. അവരുടെ സൈനിക തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണത്. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ തങ്ങൾക്കു നേരേ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്.’– തോംസൺ പറഞ്ഞു. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചൈന ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഹോങ്കോങ്ങിന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി ഹൈനാൻ ദ്വീപിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള യൂലിൻ താവളം ചൈനയുടെ നാവിക സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാണ്. അന്തർവാഹിനിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ സൂചനകളൊന്നും തരുന്നില്ലെങ്കിലും മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള താവളം ചൈനയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നു വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Satellite photos appear to show Chinese submarine using underground base