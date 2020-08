ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ?; ഫെയ്സ്ബുക് മേധാവികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ഫെയ്സ്ബുക് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി. ഇതിനായി ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവുമാരെ കമ്മിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യും. പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിൽ സെപ്റ്റംബർ 2ന് ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ അധികൃതർ ഹാജരാകണം. 30 മിനിറ്റാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 300 മില്യനിലധികം ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ഫെയ്സ്ബുക് പക്ഷേ റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിച്ചില്ല.

ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയിൽനിന്നുള്ള എംപിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടെന്നും അതു ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസിനെ ബാധിക്കുമെന്നും ഫെയ്സ്ബുക് ഇന്ത്യ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ആൻഖി ദാസ് പറഞ്ഞതായി യുഎസ് മാധ്യമമായ വോൾസ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതു വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

