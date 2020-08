മതിൽ നിർമിക്കുമെന്നു കാട്ടി തട്ടിപ്പ്: വൈറ്റ് ഹൗസ് മുൻ ഉപദേഷ്ടാവും മൂന്നുപേരും അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂയോർക്ക്∙ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെത്തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് മുൻ ഉപദേഷ്ടാവ് സ്റ്റീവ് ബാന്നനെയും മറ്റു മുന്നു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിർത്തിയിൽ മതിൽ നിർമിക്കാനെന്നു കാട്ടിയുള്ള ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. കുറ്റപത്രം മാൻഹട്ടൻ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.

യുഎസിന്റെ തെക്കന്‍ അതിർത്തിയിൽ മതിൽ കെട്ടാനായുള്ള ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിൽ 25 മില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിലധികം പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനോടു ചേർന്നാണ് ബാന്നന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ഫണ്ട് സമാഹരണം നടന്നത്. സംഭാവന നൽകുന്ന പണം പൂർണമായും മതിൽ നിർമിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് ബാന്നൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. വൻതോതിലുള്ള ഫണ്ട് ഇങ്ങനെ വകമാറ്റി. വ്യാജ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, ഇങ്ങനെയൊരു ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മോശമായി തോന്നുന്നുവെന്നും സങ്കടം തോന്നുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ദീർഘനാളായി ബാന്നനുമായുള്ള ബന്ധം വിട്ടിട്ട്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റു ഉപദേഷ്ടാക്കൻമാരുമായുള്ള സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയെത്തുടർന്ന് ട്രംപ് 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇയാളെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Former Trump Adviser Steve Bannon Arrested in Online Fundraising Scam to Build Border Wall