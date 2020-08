ഓണത്തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ മദ്യശാലകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം കൂട്ടണമെന്ന് ശുപാർശ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓണക്കാലത്ത് ബവ്റിജസ്, കൺസ്യൂമർഫെഡ് മദ്യശാലകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടണമെന്ന ശുപാർശ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ. തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ രാവിലെ 9 മുതൽ 7 വരെ ഔട്ട്ലറ്റുകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആവശ്യം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 9 മുതൽ 5 വരെയാണ് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർദേശങ്ങൾ ഉടനെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം വർധിപ്പിക്കാനിടയില്ല. തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഔട്ട്ലറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടുന്നതും ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും അടക്കം നിരവധി സാധ്യതകൾ സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിൽ മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആപ് നിർമിച്ച കമ്പനി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ മദ്യം ബുക്കു ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമേ വീണ്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. തുടക്കത്തിൽ ഇതു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു. ഓണക്കാലത്ത് എല്ലാദിവസവും ആപ്പിലൂടെ മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.

സർക്കാർ നിർദേശം ലഭിച്ചാൽ വേഗത്തിൽതന്നെ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി നിലപാട്. 2 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ടോക്കണുകളാണ് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്‍പ് 3 ലക്ഷംവരെ ടോക്കണുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1.60 കോടി ഉപഭോക്താക്കളാണ് ബെവ്ക്യൂ ആപ്പിനുള്ളത്. ഒരു മദ്യ ഷോപ്പിനു ദിവസേന 400 ടോക്കണുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പിൻകോഡിന്റെ 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഷോപ്പാണ് ആപ് നിർദേശിക്കുന്നത്.

ബവ്കോയുടെ 267 ഔട്ട്ലറ്റുകളിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി 22 കോടിരൂപ മുതൽ 32 കോടി വരെയുള്ള കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത്. കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റെ പ്രതിദിന വിൽപ്പന ശരാശരി 6 കോടി. 36 മദ്യഷോപ്പുകളും 3 ബീയർ പാർലറുമാണ് കൺസ്യൂമർഫെഡിനുള്ളത്. ഓണക്കാലത്ത് ഈ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരും. സംസ്ഥാനത്ത് 612 ബാർ ഹോട്ടലുകളും 291 ബിയർ വൈൻ ഷോപ്പുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

English Summary: Government considers recommendation to extend working hours of Beverages and Consumerfed during Onam Season