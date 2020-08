തീയതികളിൽ മാറ്റമില്ല; ജെഇഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം നടത്തും

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുകയാണെങ്കിലും ജെഇഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച തീയതികളിൽതന്നെ നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ജെഇഇ (മെയിന്‍) പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ആറു വരെയും നീറ്റ് പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബര്‍ 13നും നടത്തുമെന്നു നാഷനല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു.

പരീക്ഷ നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. പരീക്ഷകള്‍ നീട്ടിവച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും കോവിഡിന് ഇടയിലും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണു കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹാഷ്ടാഗ് കാംപെയ്നുകൾ നടന്നിരുന്നു.



English Summary: JEE, NEET will not be postponed, will allow students to choose exam centres, says govt