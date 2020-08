വാഷിങ്ടൻ ∙ 1972ൽ യുഎസിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെനറ്റർമാരിലൊരാളായി ജോ ബൈഡൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ലഭിച്ച കത്തുകളിലൊന്ന് മുംബൈയിൽനിന്നാണ്. അയച്ചയാളുടെ അവസാന പേരും ബൈഡൻ എന്നാണ്. അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്‍ഷ്യൽ നോമിനിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുംബൈയിൽ 5 ബൈഡന്‍മാർ ഉണ്ടെന്ന വിവരവും ജോ ബൈഡനു മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഇവരുമായി ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി കമല ഹാരിസിന്റെ ഇന്ത്യൻ ബന്ധത്തിനു പിന്നാലെയാണു ബൈഡന്റെ ബന്ധവും ചർച്ചയാകുന്നത്. അന്ന് അയച്ച കത്തിൽ ജോ ബൈഡനെ ആശംസ അറിയിച്ച മുംബൈയിൽനിന്നുള്ള ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് – അവർ ബന്ധുക്കളാണെന്നാണ്. അന്ന് 29കാരനായ ബൈഡൻ ഈ കത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും കുടുംബ, രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകൾ മൂലം സാധിച്ചില്ല. ഇന്ന് 77കാരനായ ബൈഡൻ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളെയും കാണുമ്പോൾ ‘മുംബൈയിൽനിന്നുള്ള ബൈഡൻ’ വിഷയം സംസാരിക്കാറുണ്ട്.

യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സന്ദർശനത്തിൽ 2013 ജൂലൈ 24ന് മുംബൈയിൽ ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ, എഴുതിത്തയാറാക്കിയ പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ച് ‘മുംബൈയിൽനിന്നുള്ള ബൈഡൻ’ വിഷയം അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചു. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായോ മറ്റോ ഇന്ത്യയിലെത്തി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പൂർവികരുടെ പിൻഗാമികളാകാം താനും മുംബൈയിൽനിന്നുള്ള ബൈഡനുമെന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

‌

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തങ്ങളുടെ പൂർവികർ ഒന്നാണെന്ന് ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. 2015 സെപ്റ്റംബർ 21ന് യുഎസ് – ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കൗൺസിലിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ‘പൂർവ പിതാമഹൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ടീ കമ്പനിയിലെ ബ്രിട്ടിഷ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചു’ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

5 ബൈഡൻമാർ മുംബൈയിലുണ്ടെന്ന് തന്റെ മുംബൈയിലെ പ്രസംഗത്തിനുശേഷം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അറിയിച്ചെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സെനറ്ററായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ആ കത്തിനു പിന്നാലെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മുംബൈയിലെ ബൈഡന്മാർക്ക് അതു വിഷമമുണ്ടാക്കിയിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Joe Biden Has An India Connection - The "Biden From Mumbai". Here's The Story