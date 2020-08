കായംകുളത്തെ സിയാദ് വധം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമല്ല; സിപിഎമ്മിനെ തള്ളി പൊലീസ്

ആലപ്പുഴ ∙ കായംകുളത്ത് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സിയാദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമല്ലെന്ന് പൊലീസ്. മുന്‍വൈരാഗ്യമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമെന്നും അന്വേഷണസംഘം വിശദീകരിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നടത്തിയ ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണെന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വാദം തള്ളുന്നതാണ് കായംകുളം പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. കേസിലെ ഒന്നും മൂന്നും പ്രതികളെ കോ‌ടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന സിയാദും പ്രതി വെറ്റ മുജീബും കുറച്ചുകാലമായി വിരോധത്തിലാണ്. ഈ മുന്‍വൈരാഗ്യമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കായംകുളം സിഐ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റിലായ ഒന്നാംപ്രതി മുജീബ് റഹ്മാന്‍ എന്ന വെറ്റ മുജീബിന്റെ പേരില്‍ 29 ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുണ്ട്.

ഗുണ്ടാ ആക്ട് പ്രകാരം ജയിലിലായിരുന്ന പ്രതി ജനുവരിയിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മൂന്നാംപ്രതി വിഠോബ ഫൈസല്‍ നാല് ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ്. സിയാദിന്റെ കൊലപാതകം നടന്നദിവസം തന്നെ മറ്റൊരു വധശ്രമക്കേസും ഉണ്ടായി. ഈ കേസില്‍ മൂന്നു പ്രതികളെ പിടികൂടാനുണ്ട്. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ കോണ്‍ഗ്രസ് കൗണ്‍‍സിലറുടെ പങ്കും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സിയാദിന്റെ കൊലപാതകം രാഷ്ട്രീയ വിരോധത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ആലപ്പുഴ എംപിയും ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഉള്‍പ്പടെ കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ വാദമാണ് അന്വേഷണസംഘം തള്ളുന്നത്.

English Summary: Kayamkulam Siyad Murder Has No Political Connection, Says Police