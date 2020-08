പേടിസ്വപ്നമായ ‘നിശാ വേട്ടക്കാരൻ’; 37 വർഷം തടവ്, ഇന്ത്യക്കാരനെ കുടുക്കി വെള്ളക്കുപ്പി

ലണ്ടൻ ∙ യുകെയിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട 36 കാരനായ ഇന്ത്യക്കാരന് പീഡന, കൊലപാതക കേസുകളിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ്. സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന് യുകെയിലെ ക്രോയ്ഡൺ ക്രൗൺ കോടതിയാണ് അമൻ‍ വ്യാസ് എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനെ ശിക്ഷിച്ചത്. കുറഞ്ഞത് 37 വർഷം ഇയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കണം എന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

10 വർഷത്തിലധികം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇയാൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാന്‍ സ്കോട്‌ലൻഡ് യാർഡിനു കഴിഞ്ഞത്. മൂന്നു സ്ത്രീകൾക്കുനേരെ ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ അതിക്രമങ്ങള്‍ ഇയാൾ നടത്തി. ബലാത്സംഗം ചെയ്ത നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയായ മിഷേൽ സമരവീര കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനായി ഇയാൾ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടന്നിരുന്നു.

സീരിയൽ റേപ്പിസ്റ്റ് അഥവാ നിശാ വേട്ടക്കാരൻ

സീരിയൽ റേപ്പിസ്റ്റ് അഥവാ നിശാ വേട്ടക്കാരൻ എന്നാണ് അമൻ വ്യാസ് അറിയപ്പെട്ടത്. മിഷേലിന്റെ മരണം നടന്ന് പത്തു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് കേസിൽ നീതി ലഭ്യമാകുന്നത്. കിഴക്കൻ ലണ്ടനിലെ വാൽതംസ്റ്റോവിലാണ് മിഷേൽ (35) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രാത്രിയിൽ തനിച്ചു യാത്രചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് ഇയാൾ നോട്ടമിട്ടിരുന്നതെന്നാണ് കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചത്. 2009 മേയ് 30ന് പുലർച്ചെ സ്നാക്സ് വാങ്ങിക്കാനാണ് മിഷേൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്.

വാൽതംസ്റ്റോവിലെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നകാലത്തായിരുന്നു അമൻ വ്യാസിന്റെ അക്രമപരമ്പര. അന്ന് 24 വയസ്സായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് 2009 മാർച്ച് 24 നായിരുന്നു ആദ്യ കുറ്റകൃത്യം. രാത്രി ഫ്ലാറ്റിലേക്കു പോയ യുവതിയെ അവരുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി മർദിച്ചശേഷം ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ഒരു ഇടവഴിയിൽ വച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെയാളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. മൂന്നാമത്തെയാളെ ഏപ്രിൽ 29 ന് പുലർച്ചെയും പീഡിപ്പിച്ചു. ഈ യുവതി ഒരു കടയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പിന്തുടർന്ന അമൻ ഒരു പള്ളിമുറ്റത്തുവച്ചാണ് അവരെ ആക്രമിച്ചത്.

പ്രതികരിച്ച ഇര, കഴുത്തിനു കുത്തിപ്പിടിച്ച് കൊല

ഹെയ്നോൾട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമരവീര കാമുകനെ കാണാനാണ് വാൽതംസ്റ്റോവിലെത്തിയത്. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പോയി തിരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കു വീട്ടിലേക്കു നടക്കുമ്പോഴാണ് അമൻ മിഷേലിനെ ആക്രമിച്ചത്. ക്രൂര പീഡനത്തിനുശേഷം കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലത്ത് മിഷേലിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞു. കടയിൽനിന്നു വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നു. രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയവരാണ് മിഷേലിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത്.

കഴുത്തിനു കുത്തിപ്പിടിച്ചതിനാൽ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മിഷേൽ പീഡനം ചെറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് കൊലയ്ക്കു കാരണമെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനുശേഷം അവർ മരിച്ചതാണെന്നും താൻ കൊന്നിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു വ്യാസിന്റെ വാദം.

കേസന്വേഷണം തന്റെ നേരേ തിരിയുന്നുവെന്നു കണ്ട വ്യാസ് ഇന്ത്യയിലേക്കു രക്ഷപ്പെട്ടു. 2011 വരെ ഈ ഒളിച്ചുകളി തുടർന്നു. എന്നാൽ ഇയാള്‍ മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവി വ്യാസിന്റെ സഹോദരന്‍ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി പൊലീസിനു കൈമാറിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. ഡിഎൻഎ വഴി കുറ്റവാളിയിലേക്കു പൊലീസിനു വഴി തുറന്നു.

പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത് സഹോദരന്റെ ഡിഎൻഎ

പൊലീസിന്റെ ഡേറ്റബേസിലില്ലാതിരുന്ന ഡിഎൻഎ രേഖയായിരുന്നു മിഷേലിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അതോടെ, സംശയം തോന്നിയ 1100 ഓളം പേരുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധിച്ചു. പക്ഷേ, നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. പിന്നീടാണ് മിഷേൽ പോയ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യാസിന്റെ ദൃശ്യം ലഭിച്ചത്. അതിൽനിന്നു രൂപപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു.

വ്യാസ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഡ്രൈക്ലീനിങ് കമ്പനിയുടെ ഉടമ ഇതു കണ്ട് പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. വ്യാസിന്റെ സഹോദരൻ അപ്പോഴും അവിടെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളക്കുപ്പി കമ്പനിയുടമ വഴി സംഘടിപ്പിച്ച പൊലീസ് അതിൽനിന്നു ഡിഎൻഎ ശേഖരിച്ചു. അത് മിഷേലിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡിഎൻഎ സാംപിളുമായി ചേരുന്നതായിരുന്നു. അതോടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി.

ന്യൂസീലൻഡ്, സിംഗപ്പുർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വ്യാസ് എന്ന് 2011ൽ വ്യക്തമായി. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് ന്യൂഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് വ്യാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്കോട്‌ലൻഡ് യാർഡിനു കഴിഞ്ഞു. 2019 ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് ഇയാളെ യുകെയിലേക്ക് നാടുകടത്തിയത്.



