‘ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ; മൂന്നിലൊന്ന് പേരിലും ആന്റിബോഡി’

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തു കോവിഡ‍് ബാധിതരിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളെന്നു കണ്ടെത്തൽ. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം നടത്തിയ സീറോ സർവേയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. ഡൽഹിയിൽ 32.2% സ്ത്രീകളിലും കോവിഡ് ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 28.3% പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രമാണ് ആന്റിബോഡിയുള്ളത്. ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സർവേയിൽ പരിശോധന നടത്തിയ 15,000 പേരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളിലും കോവിഡ് ആന്റിബോഡി ഉണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ 2 കോടി ജനസംഖ്യയിൽ 60 ലക്ഷം ആളുകൾക്കും കോവിഡ് വന്നു ഭേദമായെന്ന് അർഥം. വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഡൽഹി ഇപ്പോഴും പുറകിലാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ പറഞ്ഞു. 29 ശതമാനം ആളുകളിലും ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിക്കപ്പെട്ടു എന്നതു നല്ല കാര്യമാണ്. ആദ്യ സർവേയിൽ ഇത് 23 ശതമാനമായിരുന്നെന്നും സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ‍് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച മുംബൈയിലും പുണെയിലും നടത്തിയ സമാനപഠനങ്ങളിൽ, 40 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളിൽ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

പുണെയിൽ പകുതിയിലധികം ആളുകളിലും ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈറസിന്റെ വ്യാപനം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പരിശോധനയുടെ എണ്ണവും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾ‌പ്പെടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇതു സഹായിക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ടു മാസവും ഡൽഹിയിൽ സീറോ സർവേ നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: India coronavirus: New study shows more women in Delhi had Covid