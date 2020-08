ഐസക് കോഴ സാക്ഷി; കമ്മിഷന്‍ ഇടപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെ: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷന്റെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ യുഎഇ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ യൂണിടാക് കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന ഭവനസമുച്ചയ പദ്ധതിക്കു ഭൂമി നൽകിയതിനപ്പുറം അതുമായി സർക്കാരിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതു പച്ചക്കള്ളമാണെന്നാണ് വാർത്തകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിർമിക്കുന്ന ഭവനസമുച്ചയത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലും സാന്നിധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. യൂണിടാക്കുമായി സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതിന്റെ തെളിവുകളാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. പദ്ധതി രൂപരേഖ യൂണിടാക് 2019 ഓഗസ്റ്റ് 22ന് സമർപ്പിച്ചത് ലൈഫ് മിഷനാണ്. ആ രൂപരേഖ ലൈഫ് മിഷൻ അംഗീകരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 26നു ലൈഫ് മിഷൻ സിഇഒ റെഡ്ക്രസന്റിനു നൽകിയ കത്തിൽ യൂണിടാകിന്റെ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യൂണിടാക്കിനു റെഡ്ക്രസന്‍റ് കരാർ നൽകിയതെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

കരാർ ലഭിക്കാൻ കോടികളുടെ കോഴ ഇടപാടു നടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണ് അഴിമതി നടന്നതെന്നു വ്യക്തമാണ്. പദ്ധതി ലഭിക്കാൻ യൂണിടാക് കോഴകൊടുത്ത കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് പാർട്ടി ചാനലിൽ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞത്. കോഴയെ സംബന്ധിച്ചു സർക്കാരിൽ എല്ലാവർക്കും നേരത്തേ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഇത്രവലിയ തട്ടിപ്പു നടക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കാൻ ധനകാര്യമന്ത്രി തയാറായില്ല. ഇത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചില്ല? തോമസ് ഐസക്കിനെ കോഴസാക്ഷി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി അധഃപതിക്കാൻ പാടുണ്ടോ. ട്രഷറി വെട്ടിപ്പിന് മൂകസാക്ഷിയായിരുന്നയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ കോഴ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധനബിൽ എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. എത്ര കോഴകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ധനകാര്യ ബില്ലാകും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായാണ് യൂണിടാക്കിനു കരാര്‍ ലഭിച്ചത്. ഭവന നിർമാണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രി പരിശോധനയ്ക്കായി വിളിച്ചെന്നു പറയുന്നത് ജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാനാണ്. താൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നു പറയാനുള്ള വിഫലശ്രമമാണു മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നത്. ധനമന്ത്രി, നിയമമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നിവർ പറയുന്നതു പദ്ധതിക്കായി യൂണിടാക് 4.25 കോടിരൂപ കോഴ നൽകിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിവരം മുഖ്യമന്ത്രിയും അറിയണ്ടേതാണ്.

ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ട ചർച്ചയുടെ മിനിറ്റ്സ് ഇല്ലെന്നാണു ലൈഫ് മിഷൻ സിഇഒ പറയുന്നത്. ഇത്തരമൊരു കോഴ കേരള ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ഭവനപദ്ധതിക്ക് ആരെങ്കിലും കോഴ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. എൽഡിഎഫിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷികൾ ആരും ഈ വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രോക്സി, പോസ്റ്റൽ വോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടികൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളെ കണ്ടെത്താൻ ഫോണിന്റെ സിഡിആർ എടുക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായതിനാലാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നു ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സിഡിആർ പരിശോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡിജിപിയുടെ സർക്കുലർ. എന്നാൽ, ഹൈക്കോടതി കേസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് മലക്കം മറിഞ്ഞു. സിഡിആർ പരിശോധിക്കുന്നില്ല, ടവർ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ പരിശോധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ അവർ അറിയിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധിയാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.



English Summary: Ramesh Chennithala against Thomas Issac and pinarayi Vijayan in life mission controversy