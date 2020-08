കോവിഡ് രോഗികളുടെ ഫോണ്‍ രേഖ ശേഖരിക്കൽ: ചെന്നിത്തലയുടെ ഹർജി തീർപ്പാക്കി

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഫോൺവിളി വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന നടപടിയുമായി സർക്കാരിനു മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. രോഗികളുടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ മാത്രം പരിശോധിക്കുന്നതിന് പൊലീസിന് അനുമതി നൽകുന്ന പുതിയ സർക്കുലർ ഇറക്കുമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സമർപ്പിച്ച പൊതു താൽപര്യ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയത്.

രോഗികളാകുന്ന വ്യക്തികളുടെ 14 ദിവസത്തെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശനമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന നടപടികളുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.

വ്യക്തികളുടെ സിഡിആർ ശേഖരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും സ്വകാര്യതയിലേയ്ക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റവുമാണെന്ന് കാണിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ സിഡിആർ പരിശോധിക്കുന്നതിനു പൊലീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ സർക്കുലർ ഇറക്കിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി കേസ് പരിഗണനയ്ക്കെടുത്തപ്പോൾ സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റിയിരുന്നു.

രോഗിയുടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമാണ് സമ്പർക്കം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമുള്ളത്. എന്നാൽ ടെലിഫോൺ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് ഇതു മാത്രമായി നൽകുക പ്രായോഗികമല്ല. സിഡിആർ ഒറ്റ ഡാറ്റയായാണ് ലഭിക്കുക. ഇതിൽ വിളിച്ച ഫോൺ നമ്പർ, സമയം, ദൈർഘ്യം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടവർ ലൊക്കേഷൻ മാത്രം പരിശോധിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് പുതിയ സർക്കുലർ ഇറക്കുമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു.

സമ്പർക്കപട്ടിക തയാറാക്കിയാലുടൻ വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. രോഗികളുടെ മൊബൈൽ ജിപിഎസ് ട്രാക്കിങ് വഴി റൂട്ട്മാപ്പ് തയാറാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാലാണ് ടവർ ലൊക്കേഷൻ ശേഖരിക്കുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യം മുൻനിർത്തി സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

English Summary : High Court rejects Ramesh Chennithala's appeal against government move to collect CDR of covid patients