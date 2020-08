ജിഡിപി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിർണയം ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമല്ല: ആർബിഐ ഗവർണർ

മുംബൈ ∙ ജിഡിപി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വമില്ലെന്ന് ആർബിഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ്. മഹാമാരിയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നു വ്യക്തത വന്ന ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകാൻ തുടങ്ങും. ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആർബിഐ ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യയിലെ ക്രെഡിറ്റ് – ജിഡിപി റേഷ്യോ കുറവാണ്. അതു വർധിപ്പിക്കണം. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കർവ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുകയോ വാക്സീൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടൂ. കെ.വി.കാമത്ത് കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിസിനസ് ലോൺ റെസല്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഉടൻ തന്നെ അന്തിമ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യും. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ വാരം തന്നെ ഇതുരണ്ടും നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: RBI Not Playing Safe, Will Give GDP Estimates Once There is Clarity on Covid & Economy: Shaktikanta Das