‘പ്രധാനമന്ത്രിക്കു സിപിഎം 2 ലക്ഷം ഇമെയിലുകൾ അയക്കും; വിമാനത്താവള കൈമാറ്റം സമ്മതിക്കില്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്താവളം അദാനിക്കു കൈമാറാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് രണ്ടുലക്ഷം ഇമെയിലുകള്‍ അയക്കും. വിമാനത്താവള വിഷയം ജനകീയപ്രശ്നമായി ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരും. സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണ നീക്കത്തെ തുണയ്ക്കുന്ന ശശി തരൂര്‍ എംപി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിക്കണം.



ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളില്‍ ഭയമില്ല. ലൈഫ് മിഷനിലെ ആരും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി ആരോപണമില്ല. ആരെങ്കിലും കമ്മിഷന്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തെറ്റാണ്. വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണസാധ്യത സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.



സര്‍ക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന്‍ യുഡിഎഫ് ശ്രമമുണ്ട്. പണംമുടക്കി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്. അവിശ്വാസ പ്രമേയം യുഡിഎഫിനു തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.



English Summary: CPM will sent 2 lakh letters to PM Modi