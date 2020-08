‘നാണയം വിഴുങ്ങിയതിനാലല്ല കുട്ടി മരിച്ചത്; തണുപ്പടിച്ചാൽ ശ്വാസംമുട്ടുന്ന സാഹചര്യം’

കൊച്ചി ∙ ആലുവയിൽ നാണയം വിഴുങ്ങിയ മൂന്നു വയസുകാരൻ പൃഥ്വിരാജ് മരിച്ചതു ശ്വാസംമുട്ടൽ കാരണമെന്ന് രാസപരിശോധനാ ഫലം. നാണയം വിഴുങ്ങിയതു മൂലം ശ്വാസതടസമുണ്ടായതല്ല മരണ കാരണമെന്നാണു വ്യക്തമാകുന്നത്. സംശയകരമായ യാതൊന്നും കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂമോണിയ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ശ്വാസതടസമാണു മരണകാരണമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.

രാസപരിശോധനാ ഫലത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പതോളജി ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാസപരിശോധനാ ഫലം പൊലീസ് സർജന് കൈമാറി. കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ യാതൊരു ചികിത്സാപിഴവും ഇല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണു പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വിഴുങ്ങിയ നാണയങ്ങൾ വൻകുടലും കടന്ന് എത്തിയിരുന്നതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

എന്നാൽ നാണയം കടന്നു വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു മുറിവോ പഴുപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് ന്യൂമോണിയ മൂലം ശ്വാസകോശത്തിന് കാര്യമായ തകരാർ സംഭവിച്ചിരുന്നു. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ന്യുമോണിയയ്ക്ക് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഒരാഴ്ചയോളം ചികിത്സിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

തണുപ്പടിച്ചാൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരണം. കോശങ്ങളിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പതോളജി റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്വാസകോശം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നെന്നും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ആലുവ കടുങ്ങല്ലൂരില്‍ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുകയായിരുന്ന നന്ദിനി-രാജ്യ ദമ്പതികളുടെ ഏക മകനാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടി മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ മൂന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചെന്നു പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കുട്ടി നാണയം വിഴുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ആലുവ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അവിടെനിന്ന് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു.

അവിടെനിന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും അയച്ചു. ഇവിടെ പഴവും ചോറും നൽകിയാൽ നാണയം പുറത്തു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ശ്വാസതടസം ഗുരുതരമായി. ആലുവ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് രൂക്ഷമായ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിനാലാണ് ചികിത്സിക്കാതിരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. വിവാദമായതോടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

English Summary: Three year old dies after swallowing coin