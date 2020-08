ഉപരോധം കൊണ്ട് ഇറാനെ ചുറ്റിവരിയാൻ യുഎസ്; ‘തീക്കളി’യെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ടെഹ്റാൻ/ ജനീവ∙ ഇറാനുമേല്‍ യുഎന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക. ഇറാനെതിരായ ആയുധ ഉപരോധം അനിശ്ചിതമായി നീട്ടാനുള്ള യുഎസ് പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ 2015ലെ ആണവകരാര്‍ ഇറാന്‍ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് യുഎന്‍ രക്ഷാസമിതിക്ക് കത്ത് നല്‍കി.

ഇറാന്റെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ തോത് 3.67 ശതമാനത്തിലെത്തിയത് കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയാണ് പോംപെയോ കത്ത് കൈമാറിയത്. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടേത് അപകടരമായ നീക്കമെന്ന് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു. ഉപരോധം നിലവില്‍ വന്നാല്‍ ആണവപരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിർത്തിവയ്ക്കാന്‍ ഇറാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാവും. ഇറാനുമേലുള്ള യുഎന്‍ ആയുധവ്യാപാര ഉപരോധം ഒക്ടോബറില്‍ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് അമേരിക്കയുടെ നീക്കം.



ഇറാനെതിരായുള്ള ആയുധ ഉപരോധം നീട്ടാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാൻ യുഎസിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫ്രാന്‍സും ജര്‍മനിയും യുകെയും ഉള്‍പ്പെടെ 11 രാജ്യങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിൽ പ്രതികൂല നിലപാട് എടുത്തത് യുഎസിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേട് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.



ആണവ പദ്ധതി, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തുടങ്ങി മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ ഇറാന്റെ സ്വാധീനം വരെയുള്ള കാരണങ്ങൾ നിരത്തിയാണ് യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ സമാധാന കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതിയെന്ന നിലപാടാണ് ഇറാന്റേത്. ഇത്തരത്തിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന് എണ്ണ വിറ്റുവരവിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് യുഎസിന്റെ നീക്കം.



