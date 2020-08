ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായാൽ വിദ്വേഷവും ഭയവുമാണ് ഉണ്ടാവുക; ഞാന്‍ പ്രകാശമേകും: ജോ ബൈഡൻ

വിൽമിങ്ടൻ (ഡെലാവർ, യുഎസ്) ∙ മാരകമായ രോഗവും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും നേരിടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ മുറിവുകൾ എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരെയും യോജിപ്പിച്ചുനിർത്തി സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡൻ. അടുത്ത നാലുവർഷം കൂടി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായാൽ വിദ്വേഷവും ഭയവുമാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകി. ജന്മദേശമായ ഡെലാവറിലെ വിൽമിങ്ടണിൽ വിർച്വൽ യോഗത്തിലൂടെ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി നാമനിർദേശം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘നമ്മളിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക, മോശമായതല്ല. ഞാൻ പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിത്താരയാകും, ഇരുളിന്റെയല്ല’ – നാലു ദിവസം നീണ്ടുനില്ല ഡെമോക്രാറ്റിക് നാഷനൽ കൺവെൻഷന്റെ അവസാനമായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ യുഎസ് സെനറ്ററും വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച് ദശകത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കരിയറിന്റെ ആകെത്തുകയായിരുന്നു പ്രസംഗം.

‘കോവിഡിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, വംശീയ വെറി തുടങ്ങിയവ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ നിമിഷം ചരിത്രപരമാണ്. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് അയാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന, രാജ്യത്തോടുള്ള അടിസ്ഥാന കർമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹമൊരു പരാജയമാണ്.’ – ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.



English Summary: Vowing to End 'Season of Darkness', Joe Biden Accepts Democratic Nomination for US President