ജനങ്ങളുടെയും ചരക്കുവാഹനങ്ങളുടെയും നീക്കം തടയരുത്: സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൺലോക്ക് പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിനും ചരക്കുനീക്കത്തിനും തടസംവരുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദേശം. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്തയച്ചു.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അന്തർസംസ്ഥാന നീക്കത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും വിതരണ ശൃംഖലയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അജയ് ഭല്ല കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതു സാമ്പത്തിക, തൊഴിൽ മേഖലകളെയും മോശമായി ബാധിക്കുന്നതായി അൺലോക്ക്– 3 മാർഗനിർദേശങ്ങൾ‌ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യക്തികളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും അന്തർ-സംസ്ഥാന നീക്കത്തിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലെന്ന് അൺലോക്ക് മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള വ്യാപാരത്തിനായി വ്യക്തികളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും നീക്കത്തിന് പ്രത്യേക അനുമതിയോ അംഗീകാരമോ ഇ-പെർമിറ്റോ ആവശ്യമില്ല. ഇവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് 2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഭല്ല പറഞ്ഞു. മാർഗനിർ‌ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

കോവി‍ഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് 25 മുതലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി മേയ് 30 വരെ ഇതു തുടർന്നു. ജൂൺ 1 മുതലാണ് അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് അൺലോക്കിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത്.



