പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്കിൽ റെക്കോർഡ്; ആകെ രോഗികൾ 29,75 ലക്ഷം, 24 മണിക്കൂറിൽ 945 മരണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് 152–ാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്കിൽ റെക്കോർഡ് വർധന. 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി 69,878 കേസുകളും 945 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 29,75,702 ആയി. ഇതുവരെ 22,22,578 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

ഇന്നത്തേതുൾപ്പെടെ ആകെ മരണം 55,794. യുഎസിനും ബ്രസീലിനും പിന്നിൽ മൂന്നാമതാണ് ഇന്ത്യയിപ്പോൾ. 18–ാം ദിവസമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവുമുയർന്ന പ്രതിദിന രോഗകണക്ക് രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര 6,57,450, തമിഴ്നാട് 3,67,430, ആന്ധ്രപ്രദേശ് 3,34,940, കർണാടക 2,64,546, ഉത്തർപ്രദേശ് 1,77,239 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ കണക്ക്.

ഇന്ത്യയുടെ രോഗമുക്തി നിരക്ക് 74.7 ശതമാനമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെ രാജ്യത്ത് 3,44,91,073 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 10,23,836 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്ന അൺലോക് 3.0 ഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യം.

