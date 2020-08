ആകെ 15 പ്രമേയങ്ങൾ, വിജയിച്ചത് ഒന്നു മാത്രം; അറിയാം ‘അവിശ്വാസ’ വിശേഷങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസപ്രമേയ നോട്ടിസ് തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കെ, കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനുശേഷം സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 15 അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ. വിജയിച്ചത് ഒരേയൊരെണ്ണം മാത്രം; ആർ.ശങ്കർ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ 1964 ൽ പി.കെ.കുഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസപ്രമേയം (73–50).

കെ.കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെയാണ് കൂടുതൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ എത്തിയത്. 1986ൽ ഇ.കെ.നായനാർ അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനും ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം നല്‍കിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടിസിനും ‘വിദേശ’ ബന്ധമുണ്ട്. കേന്ദ്രസർക്കാർ അനഭിമതരായി പ്രഖ്യാപിച്ച കുവൈത്തി പൗരൻമാർക്കു സംസ്ഥാനത്തുടനീളം രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഒത്താശ ചെയ്തു എന്ന ആരോപണമുയർത്തിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ ഇ.കെ.നായനാർ അവിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അതിഥികളായി താമസിച്ചതാണ് വിവാദമായത്. കുവൈത്ത് സ്വദേശികൾ ഇന്ത്യ വിട്ടശേഷമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിലക്ക് പുറത്തറിയുന്നതും വിവാദമാകുന്നതും. 1987 ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയവും ‘അറബികളാ’യിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നായനാർ അധികാരത്തിലെത്തി.

യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള പാഴ്സലെന്ന പേരിൽ സ്വർണം കടത്തിയതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം തിങ്കളാഴ്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വി.ഡി.സതീശനാണ് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. അവിശ്വാസ പ്രമേയം അഞ്ച് മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യും.

∙ 1961 ൽ സി.ജി. ജനാർദ്ദനനാണ് ആദ്യത്തെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനു നോട്ടിസ് നൽകിയത്. പിഎസ്പി മന്ത്രിമാരായ പട്ടം താണുപിള്ള, കെ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, ഡി.ദാമോദരൻപോറ്റി എന്നിവർക്കെതിരെയായിരുന്നു അവിശ്വാസം. പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1962 ൽ സി.അച്യുതമേനോൻ ആർ.ശങ്കർ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1963 ൽ സി.അച്യുതമേനോൻ ആർ.ശങ്കറിനെതിരെ വീണ്ടും അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നു, പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1964 ൽ പി.കെ.കുഞ്ഞ് ആർ.ശങ്കർ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ അവിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. 73–50 ന് പ്രമേയം വിജയിച്ചു.

∙ 1971 ൽ സിബിസി വാര്യരും ജോൺ മാഞ്ഞൂരാനും അച്യുതമേനോൻ സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1972 ൽ ഇ.ബാലാനന്ദൻ അച്യുതമേനോൻ സർക്കാരിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു.



∙ 1982 ൽ എ.സി.ഷൺമുഖദാസ് കരുണാകരൻ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1983 ൽ ബേബിജോൺ കരുണാകരൻ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1985 ൽ എം.വി.രാഘവൻ കരുണാകരൻ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1986 ൽ കരുണാകരൻ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഇ.കെ.നായനാർ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1987 ൽ വി.എം.സുധീരൻ ഇ.കെ.നായനാർ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1989ൽ കെ.ശങ്കരനാരായണൻ ഇ.കെ.നായനാർ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 1995 ൽ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ 2005 ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു.



