സ്വർണക്കടത്ത് കേസ്: പ്രതികൾക്കെതിരെ ബ്ലൂകോർണർ നോട്ടിസിന് എൻഐഎ നീക്കം

കൊച്ചി∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ വിദേശത്തുള്ള മൂന്നു പ്രതികൾക്കെതിരെ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നടപടികളുമായി എൻഐഎ. ഇപ്പോൾ യുഎഇയിലുള്ള റാബിൻസ് ഹമീദ്, സിദ്ദിഖുൾ അക്ബർ, അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവർക്കെതിരെ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുന്നതിനാണ് എൻഐഎ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേടാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് ഇറക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. നേരത്തെ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി ഫൈസൽ ഫരീദിന് ഇന്റർപോൾ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.

നയതന്ത്ര ബാഗേജു വഴി സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമുള്ള കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പങ്കും വിശദമായി അന്വേഷിക്കണം. സ്വർണക്കടത്തിൽ ചില ഉന്നതർക്കുള്ള പങ്കും എൻഐഎ അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരെ പ്രതി ചേർക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നിലവിൽ ഇതുവരെ 20 പേരെയാണ് കേസിൽ എൻഐഎ പ്രതിചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഇതിനകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രതികളെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള രാജ്യാന്തര സംഘടനയായ ഇന്റർപോളാണ് ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. വിദേശത്തുള്ള പ്രതികളിൽ നിന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർപോളിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി സിബിഐ ആണ്. സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്റർപോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിന് എൻഐഎ അന്വേഷണ സംഘം വിദേശത്തുള്ള പ്രതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഉൾപ്പടെ കേസ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. തുടർന്ന് സിബിഐ ശുപാർശയിൽ ഇന്റർപോളാണ് ബ്ലൂകോർണർ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കുക.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊലീസ് സംഘടനയായ ഇന്റർപോളിന്റെ ആസ്ഥാനം ഫ്രാൻസിലെ ലിയോണാണ്. രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളികൾക്കായി ഇന്റർപോൾ സാധാരണ റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ബ്ലാക്, ഓറഞ്ച്, പർപ്പിൾ, ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് നോട്ടിസുകളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കാറുള്ളത്. നേരത്തെ ബലാൽസംഗക്കേസിൽ പ്രതിയായി നാടുവിട്ട സ്വാമി നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ ഇന്റർപോൾ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് വാർത്തയായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ആവശ്യത്തെതുടർന്നായിരുന്നു നടപടി.

English Summary: NIA seek help from interpoll to issue blue corner notice in gold smuggling case accused