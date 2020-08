പാലക്കാട് ∙ അപൂർവരേ‍ാഗം ബാധിച്ച്, ചികിത്സക്കു പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും സഹായിക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനത്തിനു മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഹൈക്കേ‍ാടതി. സംസ്ഥാന നിയമസഹായ അതേ‍ാറിറ്റി(കെൽസ) മുഖേനയാണു സംവിധാനമെ‍ാരുക്കുന്നത്. കേ‍ാടതി നിർദേശമനുസരിച്ചു കുട്ടികളുടെ ചികിത്സക്കുമാത്രമായി സംസ്ഥാനസർക്കാർ എസ്ബിഐ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ബ്രാഞ്ചിൽ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് തുറന്നു.



ചികിത്സ ചെലവിനു കേന്ദ്രസർക്കാർ 1.5 കേ‍ാടിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ 50 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചെങ്കിലും ആശുപത്രി ചികിത്സക്കും തുടർ നടപടികൾക്കും വലിയ തുക വേണ്ടതിനാൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുകയാണു നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരാൾക്കു ശരാശരി 35 ലക്ഷം രൂപ ആശുപത്രി ചെലവ് വരും. നീണ്ട തുടർചികിത്സയും ആവശ്യമാണ്. മികച്ച ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരാമെങ്കിലും മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും വിദേശത്തുനിന്നുൾപ്പെടെ എത്തിക്കണമെന്നതിനാൽ നിസഹായരായ കുടുംബങ്ങൾക്കു താങ്ങാവുകയാണ് കേ‍ാടതി നടപടി.



കുട്ടികളുടെ പട്ടിക ആരേ‍ാഗ്യവകുപ്പ് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സാചെലവ് വഹിക്കാൻ പെ‍ാതുജനങ്ങൾ, സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകൾ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നു സഹായം അഭ്യർഥിക്കാനാണു ഹൈക്കേ‍ാടതി ഉത്തരവ്. ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നു മറ്റെ‍ാന്നിനും തുക ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല. വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമുഹിക പ്രതിബദ്ധതാ ഫണ്ട്( സിഎസ്ആർ) ലഭ്യമാക്കാനും നടപടി തുടങ്ങി.



ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച ചില ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. പരമാവധിപേർ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോ‍ട്ടുവരണമെന്നാണു നിയമസേവന അതേ‍ാറിറ്റിയുടെ അഭ്യർഥന– അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 3922992468–4, ഐഎഫ്സി കേ‍ാഡ്–എസ്ബിഐഎൻ 0070028. രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതിയും ആവശ്യമായ ചികിത്സയും വിശദമാക്കുന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം നിർമിക്കുന്നതായി അതേ‍ാറിറ്റി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി നിസാർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ ബേ‍ാധവൽക്കരണവും സഹായമനസ്ഥിതിയും ഉണ്ടാക്കാൻ സമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയേ‍ാഗിക്കും.



