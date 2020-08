വന്ദേഭാരത്: 44 അതിവേഗ ട്രെയിൻ നിർമാണത്തിനുള്ള ചൈനീസ് കരാർ റദ്ദാക്കി റെയിൽവേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 44 സെമി ഹൈസ്പീഡ് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കുന്നതിന് ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് നൽകിയ കരാർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം. ട്രെയിൻ നിർമാണത്തിന് ആഭ്യന്തര കമ്പനിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ ടെൻഡർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ക്ഷണിച്ചേക്കും.

റെയിൽവേയുടെ അഭിമാനമായ വന്ദേഭാരത് അതിവേഗ പദ്ധതിയിൽ മുന്നോട്ടു വന്ന ആറു കമ്പനികളിലൊന്നായ സിആർആർസി പയനിയർ ഇലക്ട്രിക് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്ക് ചൈനീസ് ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ചൈന ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിആർആർസി യോങ്കി ഇലക്ട്രിക്, ഗുരുഗ്രാം ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പയനിയർ ഫിൽ– മെ‍ഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികളുടെ സംയ്കുത സംരഭമാണ് സിആർആർസി പയനിയർ ഇലക്ട്രിക് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.

2015 ലാണ് ഈ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. ഭെൽ (ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ടിക്കൽസ്) ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ടെൻഡറിനായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, വ്യവസായ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വന്ദേഭാരത് അതിവേഗ പദ്ധതിയിലും ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

കിഴക്കൻ ചരക്ക് ഇടനാഴിയിൽ 400 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ലൈനിൽ സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ബെയ്ജിങ് നാഷനൽ റെയിൽവേ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡിസൈന്‍ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു നൽകിയ 500 കോടി രൂപയുടെ കരാ‍ർ അടുത്തിടെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Tender For 44 Vande Bharat Trains Cancelled After Bid From Chinese Joint Venture