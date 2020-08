കോവിഡിനെ രണ്ടു വർഷത്തിനകം പിടിച്ചുകെട്ടാം: പ്രതീക്ഷയോടെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ജനീവ∙ ലോകത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗബ്രിയോസിസ്. 1918 ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ 1920 ഏപ്രില്‍ വരെ നീണ്ടുനിന്നതും ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാരകമായ മഹാമാരിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതുമായ സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂവിനെ അതിജീവിക്കാൻ രണ്ടുവർഷമെടുത്ത കാര്യം അദാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റം വേഗത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ സഹായിക്കും. സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂവിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഭൂലോകത്തുനിന്ന് കോവിഡിനെ തുടച്ചുമാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ടെഡ്രോസ് അദാനം പറഞ്ഞു.

‘സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂവിനെക്കാൾ അതിവേഗം കോവിഡ് പടരാൻ കാരണം ഇക്കാലത്ത് ആളുകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതലായതിനാലാണ്. നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ തടയാനുള്ള സാങ്കേതികത്തികവുണ്ട്, അറിവുണ്ട്. ഈ മഹാമാരിയെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും’– ടെഡ്രോസ് അദാനം പറഞ്ഞു.

സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂ 500 ദശലക്ഷത്തോളം പേരെ ബാധിക്കുകയും 50 ദശലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂവിനെപ്പോലെയോ അതിലേറെയോ കോവിഡ് മാരകമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജാമാ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ഓപ്പണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

കോവിഡിനെതിരെ പോർമുഖം തുറക്കുന്നതിൽ ദേശീയ, ആഗോള ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ടെഡ്രോസ് അദാനം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് 23,120,216 പേർക്കാണ് ഇത് വരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 803,201 പേർ മരണമടഞ്ഞു.



