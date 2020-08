തൃശൂര്‍∙ മൂന്നുപീടികയില്‍ ഭിത്തിതുരന്ന മോഷ്ടാക്കള്‍ ജ്വല്ലറിയില്‍ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തെന്ന് പറയുന്ന മൂന്നര കിലോ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അവ്യക്തത. ജ്വല്ലറിയില്‍ ഇത്രയധികം സ്വര്‍ണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചന.



കയ്പമംഗലം മൂന്നുപീടിക ജ്വല്ലറിയുടെ ഭിത്തിതുരന്ന് മൂന്നര കിലോ സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്നെന്നായിരുന്നു ഉടമയുടെ പരാതി. ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരുവശത്തെ ഭിത്തി തുരന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു. ലോക്കര്‍ മുറിയുടെ താഴ് തകര്‍ക്കാതെ എങ്ങനെ തുറന്നുവെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല. ഗ്യാസ് കട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇതു തുറന്നുവെന്ന് മനസിലാകുന്നുമില്ല. താഴില്‍ ബലംപ്രയോഗിച്ചതിന്റെ സൂചനയും ഫൊറന്‍സിക് വിദഗ്ധര്‍ക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നര കിലോ സ്വര്‍ണം ജ്വല്ലറിയ്ക്കുള്ളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ഉടമയുടെ മൊഴി പൊലീസ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം, ജ്വല്ലറിയില്‍ സ്റ്റോക് റജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.



സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ ഈയടുത്ത കാലത്ത് ആരും ജ്വല്ലറിയില്‍ വന്നിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി. ഉടമയുടെ മൊഴികളില്‍ ചില വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് നല്‍കുന്ന സൂചന. ഇത്രയധികം സ്വര്‍ണം മോഷ്ടിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണം. ജ്വല്ലറിയിലെ സിസിടിവി കാമറകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നില്ല. മോഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം പൊലീസ് തുടരുന്നുമുണ്ട്. ജ്വല്ലറിയ്ക്കുള്ളില്‍ മുളകുപൊടി വിതറിയിരുന്നു. തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാനാകാം ഇങ്ങനെ മുളകുപൊടി വിതറിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. പ്രത്യേക സംഘം വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.



ജ്വല്ലറിയില്‍ പൊലീസ് കണ്ടത്



ദേശീയപാതയോരത്ത് ചേര്‍ന്നാണ് മൂന്നുപീടിക ഗോള്‍ഡ് ഹാര്‍ട്ട് ജ്വല്ലറി. ഒരു വശത്ത് പൊന്തക്കാടാണ്. ഈ വശത്തുള്ള ഭിത്തിയാണ് തുരന്നിട്ടുള്ളതും. ഭിത്തി തുരന്ന ഉടനെ പ്ലൈവുഡ് ആണ്. ആ പ്ലൈവുഡും തുരന്ന നിലയിലാണ്. പൊന്തക്കാടുള്ള വശമായതിനാല്‍ ഭിത്തി തുരക്കുന്നത് ആരുടേയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. രാവിലെ ജ്വല്ലറി തുറക്കാന്‍ എത്തിയ ജീവനക്കാരനാണ് ആദ്യം കണ്ടതും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതും.



പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകള്‍ ഇല്ല



ഭിത്തി തുരക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. കള്ളന്റേതായ ഒന്നും ജ്വല്ലറിയ്ക്കകത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുമിട്ടില്ല. കണ്ടെത്തിയ വിരലടയാളങ്ങള്‍ കള്ളന്റേതാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. ജ്വല്ലറിയ്ക്കുള്ളില്‍ ഭൂഗര്‍ഭ അറയുണ്ട്. ഇതിന്റെ വാതില്‍ ആറു പൂട്ടിട്ടാണ് പൂട്ടുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ തുറന്നുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വാതില്‍ തുറക്കാന്‍ ബലംപ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധനയില്‍ വ്യക്തം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോല്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം.



ഭിത്തിയുടെ ദ്വാരം ചെറുത്



ഒരാള്‍ക്ക് കടക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ദ്വാരമാണോയെന്ന് പൊലീസിന് സംശയം. അത്രയും ചെറുതാണ് ദ്വാരം. ഇതിലൂടെ അകത്തു കടന്നാല്‍ മോഷ്ടാവിന്റെ ശരീരം ഉരഞ്ഞു പൊട്ടിയിരിക്കും. ധരിച്ച വസ്ത്രം കിറിയിരിക്കും. വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു തരിപോലും ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധനയില്‍ കിട്ടിയില്ല. ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയോ വിയര്‍പ്പോ ദ്വാരത്തില്‍ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഇല്ലെന്ന് ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധനയില്‍ വ്യക്തമായി.



സിസിടിവി കാമറയുണ്ട്, ദൃശ്യങ്ങളില്ല



രണ്ടരമാസമായി സിസിടിവി കാമറ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജ്വല്ലറി ഉടമയും ജീവനക്കാരനും പൊലീസിന് മൊഴിനല്‍കി. അതു കൊണ്ടുതന്നെ മോഷ്ടാവിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനുണ്ട്. ജ്വല്ലറിയുള്ള കെട്ടിടത്തില്‍ പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടര വരെ പൊലീസ് രാത്രിപരിശോധനയ്ക്കു വന്നിട്ടുമുണ്ട്.

