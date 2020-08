3 ദിവസം ഭക്ഷണമില്ലാതെ ചോരയൊലിപ്പിച്ച് റോക്കി; തിരികെയെത്തിയ സന്തോഷത്തിൽ ബാസിത്

കൊച്ചി∙റോക്കിയെ തേടിയുളള ബാസിതിന്റെ അലച്ചിലുകൾക്ക് വിരാമം. 3 ദിവസം മുമ്പ് ചക്കരപറമ്പിൽ നിന്നു കാണാതായ റോക്കിയെന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റിനെ കളമശേരി സെന്റ് പോൾസ് കോളജിനു സമീപത്തു നിന്നു തിരികെക്കിട്ടി. കാക്കകൾ കൊത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പക്ഷിയെ കുറിച്ചു പ്രദേശവാസിയായ റെയ്ഹാനും സൂരജും സുഹൃത്തുക്കളുമാണു വിവരം നൽകിയത്. 3 ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവശനായിരുന്നു റോക്കി.

വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നു കരിക്കിൻ വെളളം കൊടുത്തതോടെ റോക്കി പതിയെ ഉഷാറായി. കണ്ണിനു മുകളിലായി ചതവുണ്ടെങ്കിലും ചോരയൊക്കെ തുടച്ചു റോക്കിയെ ബാസിത് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തു. റോക്കിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും 4 ദിവസം മുമ്പു പിറന്ന 2 കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതാണു ബാസിതിന്റെ സങ്കടം. ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റുകളിൽ ആൺ കിളിയാണു മുട്ട വിരിയുന്ന സമയത്ത് അമ്മക്കിളിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തീറ്റി കൊത്തി കൊടുക്കുന്നത്.



റോക്കി പറന്നു പോയതിൽ പിന്നെ പെൺകിളിയായ റിയോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ രാവിലെയാണു കുഞ്ഞി കിളികളെ അമ്മയുടെ ചിറകിനടിയിൽ ജീവനില്ലാത്ത നിലയിൽ കണ്ടത്. ഇണയുമായി ഗാ‍‍‍ഢമായ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രേ പാരറ്റുകൾ പെട്ടെന്നു മറ്റൊരു ഇണയെ സ്വീകരിക്കാറില്ലെന്നു ബാസിത് പറയുന്നു. റോക്കി പോയതോടെ നിശ്ബദയായിരുന്ന റിയോ, റോക്കി തിരിച്ചെത്തിയതോടെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണെന്നു ബാസിത് പറഞ്ഞു.

അരലക്ഷം രൂപയോളം വില നൽകി 7 വർഷം മുമ്പ് കോലഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണു ബാസിത് റോക്കിയെ വാങ്ങിയത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടു ജോലിക്കാരി കൂടു വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ കിളി പറന്നു പോവുകയായിരുന്നു. നെട്ടൂരിൽ പെറ്റ്സ് ഹൈവ് എന്ന പേരിൽ പെറ്റ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ബാസിത് കട അടച്ചാണു 3 ദിവസവും റോക്കിയെ തിരയാനിറങ്ങിയത്. ചക്കരപറമ്പിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.



റിയോയും റോക്കിയും

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും റോക്കിയുടെ ചിത്രം പ്രചരിച്ചു. മനോരമ വാർത്ത കണ്ടു ഒട്ടേറെപ്പേരാണു ബാസിത്തിനെ വിളിച്ചത്. പലരും റോക്കിയെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നു ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എച്ച്എംടി കോളനിയിലും സീപോർട് റോഡിലും കിളിയെ കണ്ടുവെന്നു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു അവിടെയൊക്കെ ബാസിത് അന്വേഷിച്ചു പോയെങ്കിലും റോക്കിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷികളെ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം തിരികെ കിട്ടിയ കഥകൾ പങ്കുവച്ചു ബാസിത്തിന് പ്രതീക്ഷ പകർന്നവരും ധാരാളം. വാർത്ത കണ്ടു വിളിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ടെന്നും ബാസിത് പറഞ്ഞു.



English Summary : Grey parrot of Basith returns to him