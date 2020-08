തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിക്കായി കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത് റെഡ് ക്രസന്‍റല്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്ത്. യുഎഇ കോണ്‍സുല്‍ ജനറല്‍ ആണ് യൂണിടെക്കുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. കരാറിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വീടു നിർമാണം സംബന്ധിച്ച് റെഡ് ക്രസന്റ് ലൈഫ് മിഷനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ആരാണോ ബിൽഡർ അവരുമായി കരാർ ഒപ്പിടാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ധാരണാപത്രം അനുസരിച്ച് കരാര്‍ വേണ്ടത് യൂണിടെകും റെഡ് ക്രസന്‍റും തമ്മിലാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് യുഎഇ കോൺസുൽ ജനറലും റെഡ് ക്രസന്റും തമ്മിലാണെന്നു രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



English Summary : Life Mission project deal is signed between UAE Consul and Unitec and not with Red Cresent