മുസാഫർപുർ (ബിഹാർ)∙ കാലിത്തീറ്റ കുഭകോണ കേസിന്റെ ഞെട്ടൽ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ സമാന രീതിയിൽ വീണ്ടും ബിഹാറിൽ തട്ടിപ്പ്. 1900കളിൽ വ്യാജരേഖകൾ ഹാജരാക്കി സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിൽനിന്ന് 900 കോടിയിലേറെ തട്ടിയതാണ് കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണം. അന്ന് കർഷകർക്കെന്ന പേരിൽ കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങി ബില്ല് പാസാക്കിയത് തയ്യൽക്കാരുടെ ഉൾപ്പെടെ പേരിലായിരുന്നു! കേസിൽ ആർജെഡി നേതാവും മുൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ ജെഡിയു നേതാവ് നിതിഷ് കുമാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽത്തന്നെയാണ് തട്ടിപ്പ്.

പെൺകുട്ടികൾക്കായി സർക്കാർ നൽകുന്ന പണം തട്ടാൻ 60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവർ ഉൾപ്പെടെ നിരന്തരം പ്രസവിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ അധികൃതർക്കു മുന്നിലെത്തിയപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പൊളിഞ്ഞത്. പെൺ ശിശുഹത്യാ നിരക്ക് വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നിശ്ചിത തുക സർക്കാർതലത്തിൽ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പെൺകുട്ടിയുടെ പഠനത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണിത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി അസാധാരണ ചില കാര്യങ്ങൾ മുസാഹരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉപേന്ദ്ര ചാധരി ശ്രദ്ധിച്ചു. 60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ പലരും തുടർച്ചയായി പ്രസവിക്കുന്നു!

അന്വേഷിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ മുസാഫര്‍പുർ ജില്ലയിലെ മുസാഹരി ഗ്രാമത്തിലാണു സംഭവം. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കു പോലും ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്താനായില്ല, വിശ്വസിക്കാനും പ്രയാസം. പലരും കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഗ്രാന്റും കൈപ്പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. അതോടെയാണ് ഉപേന്ദ്ര ചൗധരി ഈ അസ്വാഭാവിക സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടുന്നത്. വലിയൊരു അഴിമതിയുടെ ചുരുളഴിയുകയായിരുന്നു തുടർന്നങ്ങോട്ട്.

മുസഹരി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന തെളിവെടുപ്പ്

14 മാസത്തിനിടെ ലീല ദേവി എന്ന അറുപത്തിയഞ്ചുകാരി ജന്മം കൊടുത്തത് എട്ടു പെൺകുട്ടികൾക്കായിരുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും 1400 രൂപ വീതം ആകെ 11,200 രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു പിൻവലിച്ചതായും രേഖകളുണ്ട്. 60 കഴിഞ്ഞ ശാന്തി ദേവി ഒൻപതു മാസത്തിനിടെ പ്രസവിച്ചത് അഞ്ചു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഇവരുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

60 കഴിഞ്ഞ സോണിയ ദേവി അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ ജന്മം നൽകിയത് നാലു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. സംഭവം പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഇവരോടു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലരും അമ്പരന്നു പോയത്. പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള പണമാണെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുപക്ഷേ നവജാത ശിശുക്കൾക്കാണെന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പണം കൈപ്പറ്റിയ പലരുടെയും മക്കൾക്ക് അപ്പോഴേക്കും 30 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരുന്നു. പലരും പ്രസവം നിർത്തിയിട്ടും ദശാബ്ദങ്ങളായി.

സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി ന‌ടപടിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ സിങ് നിർദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഡി. ജില്ലാ കകലക്ടർ രാജേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചു. പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ അഴിമതി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയും പിന്നാലെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിയമനടപടിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നു കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ അന്വേഷണത്തിനും നീക്കമുണ്ട്. ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്നു മാസത്തിനിടെ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

English Summary: New scam detected in Bihar: 8 girls born to 65-year-old in 14 months