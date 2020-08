പച്ചക്കറികളും നേന്ത്രക്കായുമായി യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ; മറുനാടുകളിലേക്കും ഓണത്തിന്റെ ‘ചൂളംവിളി’

പാലക്കാട് ∙ മറുനാടൻ മലയാളികൾക്കു ഒ‍ാണത്തിനുള്ള നേന്ത്രക്കായും ചിപ്സും നാളികേരവു‍മായി ദീർഘദൂര യാത്രാ ട്രെയിനുകളിലും ചരക്ക് സർവീസ് തുടങ്ങി. ചരക്ക്, പാഴ്സൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് പുറമെ, എറണാകുളം–ഡൽഹി മംഗള എക്സ്പ്രസിലാണു ഡൽഹിയിലേക്കു പച്ചക്കറികളും ചിപ്സും എണ്ണയും കെ‍ാണ്ടുപേ‍ാകുന്നത്. മത്സ്യ ഉൽപന്നങ്ങളും എത്തിക്കും. നടപടിക്ക് കർഷകർ, മേഖലയിലുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും മികച്ചപ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ സീനിയർ കെ‍ാമേഴ്സ്യൽ മനേജർ ജെറിൻ ജി. ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.

കെ‍ാങ്കൺപാതയിൽ രത്നഗിരിയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു മുടങ്ങിയ നേത്രാവതി, രാജധാനി എക്സ്പ്രസുകൾ അടുത്തദിവസം പുനരാരംഭിക്കുമ്പേ‍ാൾ മുംബൈയിലേക്കും ഉൽപന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാനാകും. ഡൽഹി, മുംബൈയിലും എത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ മറ്റു പ്രധാന ടൗണുകളിലേക്കും ട്രെയിൻവഴി എത്തിക്കുന്നതു പരിഗണനയിലാണ്. ദീർഘദൂര യാത്രാ ട്രെയിനുകളിൽ നിലവിലുളള സ്റ്റേ‍ാപ്പുകളിൽ എവിടെ നിന്നും ഉൽപന്നങ്ങൾ കയറ്റാം. റേ‍ാഡുവഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തേക്കാൾ സുരക്ഷിതത്വവും ചെലവ് കുറവും റെയിൽവേ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

മംഗളയിൽ ഗാ‍ർഡ് മുറിയേ‍ാടു ചേർന്ന എസ്എൽആറിൽ 12 ടൺ കയറ്റാനാകും. കൂടാതെ 23 ടൺ പാഴ്സൽവാൻ പ്രത്യേകം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം, തൃശൂർ, ഷെ‍ാർണൂർ, കേ‍ാഴിക്കേ‍ാട്, കണ്ണൂർ, മംഗളൂരു സ്റ്റേ‍ാപ്പുകളിൽനിന്ന് ഉൽപന്നങ്ങൾ കയറ്റാനാകും. മംഗളൂരുവിൽ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷ്യഎണ്ണയുടെ വിൽപന കോവിഡ് കാരണം ഇല്ലാതായപ്പേ‍ാൾ ട്രെയിൻ വഴി അതിനു ഡൽഹിയിൽ വിപണി കണ്ടെത്താൻ സ്ഥാപനത്തിനായി. ചരക്കുകടത്തിൽനിന്നു വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചരക്കുട്രെയിനുകളുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 30 കിലേ‍ാമീറ്ററിൽ നിന്നു 45 കിലേ‍ാമീറ്ററാക്കി വർധിപ്പിച്ചു.

ഗേ‍ാതമ്പ്, അരി. പെട്രേ‍ാളിയം, സിമന്റ് എന്നിവ കൂടാതെ ചക്കയും, പൈനാപ്പിളും പച്ചക്കറികളും ഏത്തക്കുലകളും അടക്കയും റബറും നേരത്തേ മുതൽ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ റെയിൽവേ പ്രത്യേക പാഴ്സൽ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. കുറഞ്ഞത് 200 കിലേ‍ാമീറ്റർ ദൂരേക്കുള്ളവയാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ചരക്കുകടത്ത് വർധനയ്ക്കു ഡിവിഷനുകളിലെ വാണിജ്യവികസനകമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനേ‍ാട്ടത്തിലാണു കൃഷി ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും നീക്കം. പാലക്കാട് മുതലമടയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ മാങ്ങ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. മംഗളൂരുവിൽ നിന്നു ഭക്ഷ്യഎണ്ണയും കാസർകേ‍ാട്ടുനിന്ന് അടക്കയും തിരൂരിൽ നിന്നു വെറ്റിലയും വലിയതേ‍ാതിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു എത്തിച്ചു തുടങ്ങി.

കുറഞ്ഞത് 23 ടൺ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. 345 ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പാഴ്സൽ ട്രെയിൻതന്നെ ഒ‍ാടിക്കും. കൂടുതലും നാമമാത്ര, ഇടത്തരം കർഷകരായതിനാൽ ഒരുപ്രദേശത്തുനിന്ന് ഈ അളവിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പകരം ഉൽപന്നങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃതമായി എത്തിച്ചു കടത്താനുള്ള വഴിയാണു റെയിൽവേ തേടുന്നത്.

കേരളത്തിൽ പാഴ്സലിന് കൂടുതൽ അവസരമുണ്ടെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. സുഗന്ധവ്യജ്‍ഞനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. തടസങ്ങളും കേടുപാടുമില്ലാതെ ഉൽപന്നങ്ങൾ 3 ദിവസംകെ‍ാണ്ടു ഡൽഹി, മുംബൈ പേ‍ാലുളള വിപണിയിൽ എത്തുമെന്നു അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ലേ‍ാറി സർവീസ് നാമമാത്രമായതേ‍ാടെ തിരുപ്പൂർ നാമക്കലിൽ നിന്നു കേ‍ാഴിയും, മുട്ടയും ട്രെയിനുകളിലാണു കടത്തുന്നത്. ഡിവിഷനൽ കെ‍ാമേഴ്സ്യൽ ഒ‍ാഫിസിനുകീഴിലാണ് പാർസൽ സംവിധാനം (തിരുവനന്തപുരം 9746769951. പാലക്കാട്–9746763950) .കേന്ദ്ര കേ‍ാവിഡ് പാക്കേജിലെ പെ‍ാതു–സ്വകാര്യസംരംഭമായ കിസാൻ ട്രെയിനിൽ ആദ്യത്തേത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദേവ് ലാലിയിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം ആരംഭിച്ചു. നിഛിത ദൂരത്തേക്കു ആവശ്യമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉറപ്പായാൽ കേരളത്തിലും കിസാൻ ട്രെയിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചു.

English Summary: Passenger Trains to Delhi With Vegetables and Banana Chips