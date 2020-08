ബെയ്റുട്ട്∙ ഓഗസ്റ്റ് 4, സമയം വൈകിട്ട് ആറു മണിയോട് അടുക്കുന്നു. ബെയ്റുട്ട് തുറമുഖത്തിനു സമീപത്തെ അഗ്നിരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ സന്ദേശമെത്തി– ‘തുറമുഖത്ത് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായിരിക്കുന്നു, ഉടൻ എത്തണം’. ഒൻപതു പുരുഷന്മാരും ഒരു വനിതയുമടങ്ങിയ രക്ഷാസംഘം ഉടൻതന്നെ അവിടേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ആ യാത്ര മരണത്തിലേക്കാണെന്ന്....! ആറായിരത്തിലേറെ പേര്‍ക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും 180ലേറെ പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ബെയ്റുട്ട് സ്ഫോടനത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ ജനമനസ്സുകളിൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും ജ്വലിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല.

2013 മുതൽ തുറമുഖത്തെ സംഭരണകേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അത്യുഗ്രൻ സ്ഫോടന ശേഷിയുള്ള അമോണിയം നൈട്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിലെ അംഗങ്ങൾക്കു പോലും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബെയ്റുട്ട് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തിനോടു ചേർന്ന്, ഒട്ടേറെ പേർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിരികിൽ, ആയിരക്കണക്കിനു പേർ താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയുടെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ഈ ‘കൂറ്റൻ ബോംബ്’ ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും ഓർക്കണം. ഓരോ വർഷവും ഭീഷണി കൂടിക്കൂടി വരികയാണെന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ല. എല്ലാ അറിയാവുന്നവർ അജ്ഞത നടിക്കുകയും ചെയ്തു.

വളമുണ്ടാക്കാനുള്ള വസ്തുവാണ് സംഭരണകേന്ദ്രത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ബോംബുണ്ടാക്കാനും ആ രാസവസ്തു ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അധികൃതർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതും, എന്തുകൊണ്ട് 7 വർഷമായി ആരും ഇതിനെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതു സംബന്ധിച്ചാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അറ്റത്തുണ്ട് സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം. സംഭരണ കേന്ദ്രം നമ്പർ 12ൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പഴകിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് നാലിനു വൈകിട്ടോടെ അവിടെനിന്ന് ചാരനിറത്തിൽ വൻ തോതിൽ പുക ഉയർന്നു തുടങ്ങി.

ബെയ്റുട്ട് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ.

ആരുമില്ല ആ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ!

ജനം കൗതുകത്തോടെ തെരുവിലേക്കും ബാൽക്കണിയിലേക്കും ജനലരികിലേക്കും എത്തി ആ കാഴ്ച മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരു ഫയർ എൻജിനും ആംബുലൻസും ആ പുകയുടെ ഉറവി‌ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്കു ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ച് അന്നു വൈകിട്ടു വരെ അവിടെ മൂന്ന് മെറ്റല്‍ വർക്കർമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസമായി അവർ സംഭരണകേന്ദ്രം 12ന്റെ ഒന്‍പതാം നമ്പർ വാതിലിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയായിരുന്നു. വെൽഡിങ് ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കി അവർ പോയതായും വ്യക്തമായിരുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാ സംഘമെത്തുമ്പോള്‍ ഗേറ്റ് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ പോലും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ബെയ്റുട്ട് സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് ലെബനീസ് സേനയിലെ അംഗം.

അറ്റകുറ്റപ്പണി നടന്ന വാതിലിനകത്ത് ഡിറ്റർജന്റ് നിർമിക്കാനുള്ള ദ്രാവകമായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അവ തീപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അവയിലേക്ക് വെൽഡിങ്ങിനിടെ തീ പടർന്നതാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ പുക ഉയരാൻ കാരണമെന്നാണു കരുതുന്നത്. പിന്നാലെ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് സൂക്ഷിച്ച അറയിലേക്കും തീ എത്തി വൻ സ്ഫോടനമുണ്ടായതാകാമെന്നും കരുതുന്നു. അട്ടിമറി ശ്രമം കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. മെറ്റൽ വർക്കർമാരെ തുറമുഖ അതോറിറ്റിയാണ് ജോലിക്കു നിയോഗിച്ചത്. അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്.

സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ സേനാംഗങ്ങൾ അഗ്നിരക്ഷാ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഫയർ എൻജിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്ദേശമയച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അയച്ചിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന് അകത്തുനിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായി ബെയ്റുട്ട് അഗ്നിരക്ഷാസേന തലവൻ നാബിൽ ഖൻകാർലി പറയുന്നു. തുറമുഖ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളു പോലും അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ സഹായിച്ചില്ലെന്നും സേനാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.

ബെയ്റുട്ട് സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞ സംഭരണ കേന്ദ്രം.

ആദ്യമെത്തിയ ആ 10 പേർ!

ആദ്യം ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നതിനു പിന്നാലെ ആകാശത്തേക്ക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെറിച്ചിരുന്നു. അതുവരെ പുകച്ചുരുളുകളുടെ ചിത്രം പകർത്തിയിരുന്നവർ അതോടെ രക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറി. ആദ്യ സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ, 12 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 6.08ന് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടിച്ചിതറി. ആണവ സ്ഫോടനമല്ലാതെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ സ്ഫോടനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. ആയിരക്കണത്തിനു ടൺ ടിഎൻടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനു സമാനമായിരുന്നു സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശക്തി. കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞുവീണു, നഗരം തച്ചുതകർത്തായിരുന്നു സ്ഫോടനം അവസാനിച്ചത്.

ബെയ്റുട്ട് സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ.

ഏകദേശം 200 മീറ്റർ വീതിയുള്ള വിള്ളലാണ് സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് തുറമുഖത്ത് രൂപപ്പെട്ടത്. അതിലേക്ക് കടൽവെള്ളവും ഇരച്ചുകയറി. തുറമുഖത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായിരുന്നു. കിലോമീറ്ററുകൾക്കകലെ വീടുകൾക്കും കടകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കുമെല്ലാം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ജനാലകൾ തകർന്നു, വാതിലുകൾ വിട്ടുമാറി, മേൽക്കൂരയിലും ചുമരുകളിലും വിള്ളലുകൾ നിറഞ്ഞു...! ആദ്യം സ്ഥലത്തെത്തിയ 10 അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളുടെയും മൃതദേഹം പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തത്.

ലോകാവസാനം പോലെ!

സ്ഫോടന സമയത്ത് തുറമുഖത്തിനു സമീപം കടലിൽ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നത് അസാധാരണ അനുഭവമായിരുന്നു. തീരത്തുനിന്ന് മാറി ഏകദേശം രണ്ടരകിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായിരുന്നു അലാ സാദും കൂട്ടുകാരും. ആദ്യം തുറമുഖത്തുനിന്ന് ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു, പിന്നാലെ പുക ഉയർന്നു. പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യ കരുതിയത്. ശബ്ദം തുടർന്നപ്പോൾ വെടിവയ്പു പോലെ തോന്നി. പുകയ്ക്കുള്ളിൽ അഗ്നിസ്ഫുരണങ്ങളും ചിതറുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പിന്നാലെ അഗ്നിപർവതം മുരളുന്നതു പോലൊരു ശബ്ദം. എന്തോ തിളച്ചുമറിയുന്നതു പോലെയായിരുന്നു അതെന്നും ആ യുവാവ് ഓർക്കുന്നു. അഞ്ചു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞില്ല, പുകയോ തിരമാലകളോ എന്തോ ബോട്ടിനു നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്നതു പോലെ തോന്നി. അസാധാരണമായ വേഗമായിരുന്നു അതിന്. ബോട്ടിൽനിന്നു കടലിലേക്കു ചാടണമോയെന്ന് തീരുമാനികകും മുൻപേ ബോട്ടിന്റെ ഡെക്കിൽ വീണു, സുഹൃത്ത് വെള്ളത്തിലേക്കും വീണു. ‘ബെയ്റുട്ടിന്റെയല്ല, ലോകത്തിന്റെതന്നെ അവസാനമാണതെന്നായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയത്. അതുമല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധം ലോകതത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു...’ അലാ സാദിന്റെ വാക്കുകൾ.

പിന്നിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആയുധക്കടത്ത്?

സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണമെന്തെന്ന് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മന്ത്രിസഭ ഉൾപ്പെടെ രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് അസാധാരണ പ്രതിസന്ധിയാണിപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിസഭയ്ക്കു പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന ഹിസ്ബുള്ള സായുധ സംഘമാണ് നിലവിൽ സംശയനിഴലില്‍. രാജ്യത്തു പലയിടത്തും ഇവർക്ക് ആയുധശേഖരമുണ്ട്. ഇതുവരെ ലെബനൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും ഹിസ്ബുള്ളയായിരുന്നു.

2015ൽ ഈ സായുധ സംഘത്തിലെ ഒരംഗത്തെ സൈപ്രസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബോംബ് നിർമാണത്തിന് ഒൻപതു ടൺ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് താമസസ്ഥലത്തു സൂക്ഷിച്ചതിനായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ലെബനന്റെ അയൽരാജ്യമായ സൈപ്രസിൽ നടന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു കരുതുന്നത്. സ്ഫോടനം നടന്ന കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ടുവന്ന എംവി റോസസ് എന്ന കപ്പലിന്റെ ഉടമ സൈപ്രസുകാരനാണ്. ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കു നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലെബനീസ് ബാങ്കിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ പണമെടുത്ത് കപ്പലുടമ തിരിച്ചടവ് മുടക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ബെയ്റുട്ടിൽ യാത്രാനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടത്.

ബെയ്റുട്ട് സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം.

ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കായി അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എത്തിക്കാൻ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ നുണക്കഥയാണിതെന്നാണു കരുതുന്നത്. എന്നാൽ പാനമയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കപ്പൽ 2012ൽ വിറ്റതായാണ് കപ്പലുടമ പറയുന്നത്. ബെയ്റുട്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒറ്റ ദിവസത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായാണ് തുറമുഖ സ്ഫോടനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ദി ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ആൻഡ് കറപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിങ് പ്രോജക്ട് വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ഇനിയും ചുരുളഴിയാൻ രഹസ്യങ്ങളേറെ ബാക്കി.

English Summary: 'End of the world': Massive, self-inflicted 'bomb' in Beirut- Real Story behind Explosion Day